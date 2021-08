Técnica japonesa de madera carbonizada que es furor deco en todo el mundo

Los profesionales de CADAMDA -La Cámara de la Madera- nos acercan esta milenaria técnica que data del siglo XVI y consiste en “quemar” la madera. Su nombre proviene del “yaki” (quemado) y sugi (ciprés). Es posible aplicarla en techos y pisos, paredes y revestimientos, muebles y accesorios y en todo tipo de proyecto en donde el único límite es la propia imaginación.

La promoción de la madera como elemento primordial de construcción sustentable en todos sus múltiples usos y aplicaciones es uno de los objetivos fundamentales de CADAMDA – La Cámara de la Madera. Con 118 años de trayectoria, esta entidad promueve el uso de la madera por ser uno de los productos estrella para el desarrollo sostenible. Es un producto renovable, reciclable y carbono neutro o positivo. En un mundo que tiene el desafío de absorber el crecimiento de la población, la inclusión en el bienestar de millones de pobres y en un contexto de recursos escasos y cambio climático, las opciones de productos amigables con un desarrollo sostenible son pocas. La madera es una de ellas. Provee materia prima para productos de primera necesidad de la población, como viviendas, muebles, papeles, energía, químicos, reemplazando en muchos casos, el uso de productos no renovables provenientes de la minería y los combustibles fósiles. Con las nuevas tecnologías, como la nanotecnología y las biorrefinerías, se agregan un sinnúmero de otras aplicaciones.

En esta oportunidad, y con los JJOO a la vuelta de la esquina, los profesionales de la Cámara explican los detalles, alcances y características de una técnica para el tratamiento de la madera que, con sus orígenes en la parte oriental del mundo, hoy es tendencia en los más destacados proyectos deco.

Yakisugi es un método tradicional japonés de preservación de la madera. Yaki significa calentar con fuego y sugi es Ciprés. También se conoce a esta técnica como Shou-Sugi-Ban, que significa «tablas de cedro quemadas». Y, de hecho, el cedro fue la esencia más extendida y utilizada en Japón para la construcción de estructuras y productos de madera.

De hecho, en la tierra del animé es tan popular esta técnica, que recientemente, uno de los arquitectos japoneses más reconocidos en el mundo y amante de esta forma de tratamiento de la madera - Terunobu Fujimori – ha inaugurado una de sus famosas “casas de té” realizadas con esta técnica, justo frente al Estadio Nacional de Japón.



LA TÉCNICA

Quemar o carbonizar la madera apunta a brindarle mayor vida útil, alargando su utilidad intacta por hasta 50 años. Generalmente, se unen tres tablas de madera de ciprés (sugi) (hoy se pueden utilizar también tilo, pino, arce o roble) y luego se utiliza un soplete o una chimenea para quemar la superficie de la tabla. Luego se apaga con agua y se la deja enfriar, sugiriendo un cepillado posterior para un mejor acabado. Durante el proceso de carbonización, la celulosa de la capa externa se quema, pero la lignina permanece. Ésta es la razón por la cual se extiende a tan largo plazo la durabilidad de la madera, además de que este tratamiento la protege de posibles ataques de organismos corrosivos, repele el agua y reduce el daño solar, además de retardar el fuego, convirtiéndolo en una excelente opción para revestimientos al exterior.

El maravilloso e impactante nuevo tono negro de la madera hace que se convierta en un material único y perfecto para todo tipo de proyectos arquitectónicos, muebles, accesorios, techos, pisos, paredes, etc.



CASAS Y OBRAS

Hogares en la ciudad y en el campo, centros comerciales y shoppings, galerías, terrazas, patios, balcones, comercios, todo tipo de construcción gana en impacto y protagonismo con esta técnica. Su impronta natural y estética de gran impacto logran que todas las miradas se posen sobre la obra que la ostente, brindándole una identidad única, con un toque extra de naturaleza y minimalismo.



MUEBLES Y OBJETOS DECO

Multiplicidad de usos y combinaciones para esta técnica aplicada a mobiliario y detalles en decoración. Mesas de varios estilos y usos, sillas y asientos, bajomesadas, islas de cocina y cualquier objeto intervenido con yakisugi cobra vida infinita, con un estilo neurálgico que lo vuelve inolvidable.

Centros de mesa, fuentes y cuencos, adornos, macetas, candelabros y todo tipo de accesorios de cocina salen de lo habitual para brindarle al ambiente un estilo diferente, que conjuga la vibra de la naturaleza con la sutileza moderna del negro.



PISOS Y TECHOS

Absolutos protagonistas de los ambientes, los pisos y techos funcionan como guía estética general en cada espacio. Claramente alguno de ellos o ambos trabajados con esta técnica, serán un punto focal espectacular que realmente marca la diferencia.



CERCOS, PUERTAS Y PORTONES

Al exterior también es una opción bellísima, con la ventaja extra de la máxima duración que le brinda este tratamiento de carbonización. Cercas perimetrales, puertas, portones, entradas, halls, caminos y en todo lo que se pueda pensar, la madera trabajada con yakisugi, más si combina con elementos naturales similares, que van desde piedras, todo tipo de árboles y plantas, minerales de colores, cerámicos, metales, etc.



REVESTIMIENTOS

En paredes y muros, la creatividad es el límite para generar caprichosas formas y combinaciones. Tablones de diversos tamaños y vetas, encastrados, diversas tonalidades de quemado, disposiciones geométricas diversas; todo vale para explotar al máximo la potencialidad de este arte.

En livings y salas de estar, en las habitaciones, comedores y recibidores, tanto sean ambientes internos o al exterior, sin dudas la técnica del yakisugi tiene un futuro de inagotables posibilidades de desarrollo. El camino del descubrimiento deco está recién por comenzar, al igual que los JJOO.