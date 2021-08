Triunfo de Colón, empate de Unión

Colón de Santa Fe superó 1 a 0 ayer a Godoy Cruz de Mendoza, en un partido válido por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugó en la cancha de Colón y fue arbitrado por Yael Falcón Pérez.

El único tanto del cotejo lo marcó el enganche cordobés Cristian Ferreira, ex River, con un potente tiro libre.

Con este triunfo, Colón llegó a los siete puntos en cuatro jornadas e igualó y se prende en los primeros puestos.

El Sabalero, en la próxima jornada, visitará a Vélez el domingo 8, a las 15.45.

Godoy Cruz, en tanto, se quedó con seis puntos en cuatro jornadas y en la próxima fecha será local de River, el sábado 7 a las 20.15.



EMPATE PARA EL TATE



Lanús empató 1 a 1 ayer con Unión de Santa Fe, por la cuarta fecha del certamen de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El primer gol del partido lo anotó José “Pepe” Sand, a los 21 minutos del primer tiempo.

Sand es el goleador del campeonato, con cinco anotaciones, demostrando su vigencia a los 41 años.

Cuando parecía que el local tenía los tres puntos en el bolsillo, Ezequiel Cañete marcó el empate a poco del final para el Tatengue.

Así, dividieron puntos. Lanús, que suma siete unidades, visitará en la próxima fecha a Huracán.

Unión, en tanto, recibirá a San Lorenzo.

El encuentro se jugó en el estadio de Lanús, en el sur bonaerense, con el arbitraje de Pablo Echavarría.



RACING VOLVIÓ A GANAR



Racing logró ayer su segundo triunfo al hilo en el campeonato. Fue 1 a 0 ante Sarmiento de Junín, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El único tanto del cotejo lo anotó Benjamín Garré, para la Academia, a falta de siete minutos del cierre del cotejo.

El encuentro se jugó en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

La Academia llegó a los ocho puntos y está invicto, con dos triunfos y dos empates.

En la próxima fecha, la quinta, tendrá el clásico de Avellaneda ante Independiente: el domingo 8, a las 20.15.

Sarmiento, en tanto, apenas suma tres puntos en cuatro fechas y el viernes a las 19 será local de Rosario Central.



JUEGAN HOY



Este domingo seguirá la fecha 4 con los siguientes encuentros: 13.30 hs. Defensa y Justicia vs Gimnasia (LP), 15.45 hs. Talleres vs Boca, 18 hs. River vs Huracán, 20.15 hs. San Lorenzo vs Banfield.



Talleres vs Boca



Arbitro: Fernando Rapallini. Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Hora: 15.45.

TV: TNT Sports



Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Federico Navarro, Juan Méndez y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.



Boca: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela y Diego “Pulpo” González o Juan Edgardo Ramírez; Aaron Molinas; Cristian Pavón o Luis Vázquez y Norberto Briasco. DT: Miguel Ángel Russo.



River vs Huracán



​Cancha: River. Arbitro: Facundo Tello. Hora: 18. TV: Fox Sports.



River: Franco Armani; Alex Vigo, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Fernández, José Paradela o Jorge Carrascal y Julián Álvarez; Federico Girotti y Benjamín Rollheiser. DT: Marcelo Gallardo.



Huracán: Marcos Díaz; Raúl Lozano, Jonathan Galván, Lucas Merolla y César Ibáñez; Santiago Hezze, Fabián Henriquez, Franco Cristaldo y Jonathan Candia; Enrique Triverio y Nicolás Silva. DT: Frank Kudelka.