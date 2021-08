Unión va a Gualeguaychú

Se completará este domingo la primera rueda de la Zona B del torneo Federal A, con Unión de Sunchales tratando de traerse un buen semblante desde Entre Ríos. El equipo dirigido por Adrián Tosetto estará visitando en Gualeguaychú a Juventud, a partir de las 15:00 con el arbitraje del santafesino Enzo Silvestre.

El elenco de la ciudad del carnaval viene de golear 3-0 a Defensores de Belgrano, como visitante. Mientras que Unión empató de local 2-2 contra Boca Unidos de Corrientes, suma siete fechas sin victorias y es uno de los tres últimos en el grupo.

En el Bicho Verde seguirá ausente Denis Stracqualursi, que no puede recuperarse de una molestia en la cadera. Mientras tanto, el goleador Tomás Attis y Cristian Sánchez (molestias musculares) están en duda.

La jornada dio inicio este sábado con los siguientes resultados: Douglas Haig 0 - Chaco For Ever 1 (Cristian Ibarra) y Boca Unidos de Corrientes 2 (Carlos Salom y Leonel Niz) - Crucero del Norte 2 (Lucas Navarro y Rodrigo Cerdán).

Además de Juventud ante Unión, jugarán: 15:00 horas Gimnasia y Esgrima (CdU) vs. Racing (C); 15:30 Gimnasia y Tiro (S) vs. Defensores de Belgrano (VR); Sarmiento (R) vs. Depro; a las 16:00 Sportivo Las Parejas vs. Central Norte (S). Libre: Sportivo Belgrano (SF).

Jugada parcialmente a 15ª fecha, así están las posiciones: Racing 30 puntos; Gimnasia y Tiro 26; Chaco For Ever 24; Defensores (VR) 20; Central Norte 19; Boca Unidos y Las Parejas 17; Sarmiento 16; DEPRO 15; Sp. Belgrano, Juventud y Gimnasia (CdU) 14; Unión, Douglas Haig y Crucero 12.