Perotti dijo que no pedirá licencia como gobernador

El gobernador Omar Perotti aseguró ayer que no pedirá licencia para dedicarse a la campaña electoral como precandidato suplente a senador nacional por la lista Hacemos Santa Fe dentro del Frente de Todos, que encabezan Marcelo Lewandowsi y María de los Angeles Sacnun. "No voy a pedir licencia. En Santa Fe, los últimos gobernadores fueron candidatos mientras ejercían la Gobernación; la tarea en el Ejecutivo es muy distinta a la tarea legislativa", justificó su decisión y al mismo tiempo rechazando en forma tajante el pedido de Agustín Rossi, su adversario en la interna peronista, para que se tome licencia en su cargo por una "cuestión ética"."Si analizamos todos los procesos electorales no hay ningún gobernador que se haya tomado licencia. En el último, tuvimos al gobernador (Miguel Lifschitz) y a gran parte de su gabinete siendo candidatos. Aquí lo central, y lo que le he pedido a cada uno de los ministros, es que no hay que desatender la gestión que hoy tiene como prioridad el cuidado de la salud de todos los santafesinos y la campaña de vacunación. Y también cómo seguir generando empleo para poner de pie a la Provincia", sostuvo enfáticamente Perotti ante la prensa."Las elecciones PASO son una coyuntura, son pocos días. Es importante como proceso democrático, pero no hay que dramatizarlo ni decir que se para todo, la gente a nosotros nos eligió para otra cosa", agregó Perotti tras la consulta si pedirá licencia tal como lo hizo ya la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, su rival en la interna por llegar al Senado.Mientras el Gobernador descartaba de plano dejar el cargo temporalmente para dedicarse a la campaña, en la Legislatura santafesina ingresaba un proyecto de ley para obligar a todos los integrantes del Ejecutivo que sean candidatos en las próximas elecciones a tomarse una licencia de 30 días antes de los comicios. La iniciativa fue impulsada por el diputado del Frente Renovador, Oscar Cachi Martínez, quien además es precandidato a diputado nacional en tercer término en el sector de Rossi. También suscriben los diputados peronistas hoy enfrentados al gobernador, Leandro Busatto, Luis Rubeo y Lucila De Ponti.Como los dos integrantes del gabinete que integran listas ya se tomaron licencia, el proyecto de Cachi Martínez apunta directamente a la figura de Perotti.LANZAMIENTOPor otra parte, Perotti prepara el lanzamiento oficial de la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos para las elecciones primarias (PASO) de senadores y diputados en la que figura como precandidato suplente. El acto se llevará a cabo este lunes con la presencia del gobernador y de los precandidatos a senadores nacionales Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnún y a diputados Roberto Mirabella, Magalí Mastaler y Marcos Castelló, primeros tres integrantes de la lista.La nómina lleva a Perotti como primer candidato suplente para el Senado, algo que había sido cuestionado por Rossi luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que los funcionarios que aspiran a un cargo legislativo en los comicios de este año deben renunciar a su cargo.En ese contexto, Rossi empezó a despedirse del Ministerio de Defensa y puso presión sobre Perotti al señalar que, en función de la regla que puso el Presidente, el gobernador debería "por lo menos pedir licencia en estos meses" por haberse anotado como suplente en la lista.Según informó el Gobierno provincial, la presentación de la lista contará con la asistencia de todos los precandidatos en forma presencial y de dirigentes y militantes de los 19 departamentos de la provincia mediante modalidad remota, debido a la situación de la pandemia.