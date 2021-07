La carpa de hisopados que funciona en la Plaza 25 de Mayo cumplió un mes

La carpa de hisopados para personas asintomáticas ubicada en la plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad continúa funcionando como parte de una estrategia de detección temprana de casos de Covid-19. De hecho, este viernes 30 de julio se cumplió un mes de su exitosa instalación. Para mayores precisiones, este Diario se contactó con Melisa Schanz, encargada de dicha carpa que viene funcionando de lunes a viernes, desafiando además, otros aditamentos, como por ejemplo las bajas temperaturas que reinan en estos días. "Se siente mucho el frío en estos últimos días, pero igual hay que seguir para adelante, aunque la gente te da mucho calor a pesar de que todo está sucediendo. Así se retribuye mucho", sostuvo la entrevistada. Luego acotó que "fue aumentando la necesidad de ir a la carpa a realizarse el testeo en esta detección temprana, que es el motivo principal por el cuál se decidió colocar la carpa. Hace un mes que estamos en esta movida. Les pedimos a la gente que se acerque unos 15 minutos antes, aproximadamente a las 10:45 para empezar a entregar los numeritos para una mejor organización. El procedimiento es bastante simple. Se completa la ficha epidemiológica con todos los datos personales y luego pasan a la parte de Punto Sano, donde la doctora realiza los hisopados. Todo es bastante ágil y rápido. Y luego, las muestras de ahí van hacia el hospital para su procesamiento. Y al día siguiente, llamamos a las personas para darles los resultados a través de un equipo de salud de la Municipalidad. Vale aclarar que cada persona que se acerca a la Plaza a hisoparse, se van con una constancia de hisopado en donde figuran una serie de correos electrónicos a los cuales pueden solicitar o consultar la constancia del resultado una vez que se haya informado del mismo. La pandemia todavía no terminó, y por eso le insistimos a la gente que no deje de testearse", respondió Schanz.

Sobre la cantidad diaria de hisopados, donde en algunas oportunidades se llegaron a realizar hasta 50 por día, Schanz sostuvo que "estamos teniendo un promedio entre 40 y 70 hisopados diarios, aproximadamente, algunos más, otros menos". Al consultarle también si se detectaron casos en los hisopados, que están orientados para aquellos que son asintomáticos o ante cualquier duda para saber si son o no contacto estrecho con un positivo o si es asintomático positivo o para aquellas personas que volvieron del exterior y cumplieron los días de aislamiento correspondiente, Melisa respondió que "si, se han detectado casos positivos de personas asintomáticas, que luego se ven sorprendidas, con lo cuál la carpa está cumpliendo con ese objetivo. Pero también se muestran algo contentas porque saben que se deben aislar por contacto estrecho, con lo cuál no se deben preocupar por contagiar, que no hay que dejarlo de lado".

En relación al seguimiento que se le hace a esa persona que dio positivo, agregó que "hay otro equipo de la Municipalidad que realiza un seguimiento telefónico a todos aquellos positivos. Y en cuanto al alta epidemiológico, hace ya desde el último protocolo que están encargado de darlos los médicos de cabecera, en caso de tenerlos, o laborales. El médico es el que debe determinar si esa persona está apta para retomar sus actividades laborales o normales".

Acerca de la descentralización de los hisopados y si existe alguna posibilidad de que la ciudad tenga otro centro de testeos en otros barrios o sectores, "el equipo de salud definirá esa posibilidad", dijo Schanz. "En cuanto a una posible extensión horaria en la carpa, aún no hemos tenido consultas, porque hasta ahora la gente se está manejando bien en estas dos horas que tenemos por día. La mayoría de los que se van a hisopar están en aislamiento, con lo cuál esa franja horaria es cómoda y por lo tanto no tienen dificultad de acercarse. El 90% de los casos se van testeados y el 10% restante corresponde a gente que tiene síntomas compatibles, entonces hacemos lo que indica el protocolo, que es solicitarles el aislamiento inmediato e informar al 107 sus síntomas para poder proceder con el turno de hisopado en la carpa que está enfrente del hospital", enfatizó Melina.

El equipo de trabajo en la carpa está compuesto por una doctora que hace los hisopados y dos administrativas voluntarias. Y también está la parte logística, que son los que llevan las muestras al hospital y no dan los insumos. El grupo es bastante grande".



67 HISOPADOS Y

1.200 EN EL MES

En cuanto a los datos precisos de hisopados que se llevaron a cabo en lo que va del mes de julio, con los 67 testeos que que se realizaron en la jornada de este viernes en la carpa de la Plaza 25 de Mayo se llegó a un total de 1.200. De todos modos, habrá que aguardar que en las próximas horas se confirmen los resultados de los mismos para saber con exactitud cuántos dieron positivos de Covid-19. Igualmente, hasta este último jueves, de los 1.133 hisopados que se habían contabilizado, el 8% arrojó resultados positivos.



2.850 HISOPADOS GENERALES

Como otro dato importante a tener en cuenta, y conjuntamente con la carpa que está situada enfrente del Hospital "Jaime Ferré", hasta el jueves se habían registrado, sumando ambos toldos de testeos, 2.850 hisopados, arrojando en total una positividad de coronavirus del 26%, de los cuáles el 6% fueron menores de edad.



IMPORTANCIA DE

LOS HISOPADOS

Mientras tanto, el doctor Diego Lanzotti, integrante del equipo de salud conformado por personal del municipio y la provincia, explicó durante los últimos días que “nosotros siempre pensamos en los tres pilares de la prevención, que son la vacunación, los cuidados individuales y el hisopado, tanto de sintomáticos como de asintomáticos. Esto, con el objetivo de tener un relevamiento poblacional de qué es lo que está pasando con la circulación viral”. En cuanto a los datos surgidos durante las primeras dos semanas, Lanzotti destacó: “En el relevamiento de la primera quincena de julio se observó que tuvimos 21% de positivos entre todos los hisopados PCR. De ese 21%, hubo una positividad del 7% en menores. Esto significa que los menores están participando pobremente en la cantidad de casos positivos”. Sin embargo, Diego Lanzotti indicó que “tener un 21% de positividad en la población no refleja realmente lo que está ocurriendo ya que tendríamos que tener más hisopados. Por eso insistimos a la población que se acerque espontáneamente a hacerse el test, y que tampoco dejen de valorar los síntomas, sino que se hagan el hisopado correspondiente para detectar precozmente casos. De esta forma, podremos aislar y evitar contagios, y lograr detectar tempranamente, si llegara a aparecer alguna variante que pueda ser de importancia epidemiológica. Es la única forma de anticiparse a otro brote”.



¿QUIENES PUEDEN

ACERCARSE A LA CARPA?

. Aquellos viajeros que regresan del exterior, que sean mayores de 12 años, quienes deben cumplir 7 días de aislamiento, y el día 7 deben hacerse un PCR.

. Personas que califican como contactos estrechos, que deben cumplir un aislamiento pero que entre el día 5 al 7, se pueden sacar la duda haciendo un PCR si se mantienen asintomáticos.

. Cualquier persona que tenga dudas y quiera hacerse un hisopado.



HORARIOS

La carpa funciona de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas. No se requiere de ninguna inscripción, y se otorgan 50 turnos por día. Las personas que se acerquen deben hacerlo con su DNI. Y como se mencionó anteriormente, en caso de ser menor de edad, debe estar acompañados por un adulto responsable.