Otros 16 casos en Rafaela

Este viernes, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud notificó 16 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que suma 14.440 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 185 son activos, 549 son los aislados y 13.946 los recuperados. En tanto, por quinto día consecutivo no se registraron fallecimientos en nuestro medio, con lo cuál son 309 hasta el momento los decesos de ciudadanos rafaelinos a raíz de este letal virus. En cuanto a las camas ocupadas en el hospital local, se informó que siguen internados 20 pacientes Covid-19 positivos y 5 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI y 9 pacientes Covid-19 positivos y 23 pacientes sospechosos, pediátricos y NEO en sala general. En el resto del Departamento Castellanos se registraron 7 casos en Lehmann, 6 en Sunchales, 3 en Humberto, 2 en Colonia Bicha, donde hay un sorpresivo contagio masivo, con 36 confirmados en los últimos días, entre las más afectadas. En tanto, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 1.083 casos de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 446.420, y 57 fallecidos para un total de 7.716 víctimas fatales. Hasta el momento en la provincia fueron vacunadas 2.667.301 personas de las 2.856.200 dosis que recibió Santa Fe.



IMPORTANTE

En tanto, la Municipalidad de Rafaela no se encuentra realizando ningún relevamiento, tanto telefónico como puerta a puerta, sobre las personas que declararon síntomas compatibles con Covid-19 a los números de teléfono 107 y 147. Tampoco se llama telefónicamente para ofrecer hisopados a domicilio. Por tal motivo, se solicita a la comunidad no dar ningún tipo de información, ya sean nombres, direcciones, integrantes que componen el grupo familiar, entre otros, si no fueron previamente denunciados los síntomas al 107. Se remarca que la Municipalidad de Rafaela únicamente llama para otorgar turnos correspondientes a hisopados y para notificar los resultados de los mismos.



MAS DE 100 MIL VACUNADOS

La Dirección Regional de Salud difundió ayer, como es habitual, el reporte semanal de vacunación contra el Covid-19, donde dio a conocer que en los últimos 7 días se aplicaron en la zona otras 26.697 vacunas en el marco de este plan masivo de vacunación que se inició en diciembre del año pasado. De esta manera, se han aplicado en la región unas 228.120 dosis, de las cuáles 100.626 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, 23.527 en Sunchales, 13.472 en San Cristóbal, 13.268 en Ceres y 11.483 en Tostado, entre los principales efectores. La AztraZeneca sigue siendo la vacuna más aplicada con 78.940 dosis, 76.090 corresponden a la Sinopharm, 69.076 a la Sputnik V y 4.015 a la Covishield. Además, la Regional también comunicó que este viernes se recibieron 7.430 nuevas dosis de vacunas de Sinopharm para completar esquema de vacunación contra el coronavirus. Las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera: 2.000 vacunas para Rafaela, 900 para Sunchales, 800 para Tostado, 600 para Ceres y 500 para San Guillermo, entre los principales efectores de la zona.