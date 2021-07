“Recibimos con muchas expectativas la noticia”

A partir de la mejora que se registra de la situación epidemiológica y sanitaria local, y en función del gran avance de la campaña de vacunación concretada en Rafaela, el Ejecutivo municipal dispuso habilitar gradualmente la actividad de los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales.

En ese sentido, conforme al decreto municipal N° 52.005, se autoriza a partir de la 00:00 hora del día sábado 31 de julio, y hasta el viernes 6 de agosto inclusive, la actividad de los salones de eventos, fiestas y similares, para la realización de eventos sociales, con un factor de ocupación de la superficie disponible para el público que no supere el 50 por ciento y que asegure el distanciamiento entre personas, y un espacio de una persona cada dos metros cuadrados de espacio circulable.

Al respecto, Leonel Ramassotto, titular de uno de los salones de eventos de la ciudad, manifestó: “La verdad es que fue difícil sobrellevar todo este tiempo sin funcionar; nosotros ya venimos desde el año pasado complicados, cuando a partir de marzo nos prohibieron poder hacer los eventos y los empezamos a postergar. Recién en el mes de octubre de 2020 pudimos funcionar con esta modalidad de bar y ahí volvimos a trabajar hasta abril de este año, cuando nuevamente por la situación sanitaria a causa de la pandemia tuvimos que volver a cerrar”. “Ahora recibimos con muchas expectativas esta noticia de estar habilitados a trabajar, en nuestro caso con una capacidad de 120 personas y hasta las 24, sin baile y bajo la modalidad de bar. Son muchos los eventos que tenemos postergados, con distintas realidades, porque hay muchos que deciden hacerlo igual aunque sea muchos meses después, pero hay otros que ya los suspendieron definitivamente”, explicó. Ramassotto, contó: “Siempre intentamos que el cliente pueda hacer el evento, intentamos facilitarle todo el proceso, ya que nosotros no solo damos el salón, sino todos los servicios. Hay eventos que se arrastran desde el año pasado, y como no pudimos organizarnos con mucho tiempo de anticipación, la semana pasada nos avisaron que podíamos abrir esta semana, por eso es difícil reprogramar de ese modo. Esperemos que este sea el comienzo y no se vuelva a cortar. Confiando en eso, vamos a poder programar los eventos”.

Además, el titular del salón de eventos, dijo que a esta altura del año, ya hay eventos fijados para septiembre y se juntan muchos de los reprogramados, con lo cual van a trabajar también el domingo al mediodía para poder acomodar todo en función de las posibilidades actuales. “Realmente nos tuvimos y nos tenemos que recrear bajo esta alternativa de funcionamiento en modo bar, y la gente lo entiende, sabe que estamos atravesando una pandemia, por eso creo que a esta altura hay que buscar la manera de convivir con esto que nos toca atravesar y ojalá que como dije, este sea el comienzo de poder volver a festejar distintos momentos. Es algo muy lindo y que se está necesitando mucho”, expresó.



UNA ESPERANZA ENORME

Por su parte, otro referente del sector, Víctor Fontana, manifestó: “La posibilidad de volver a trabajar para nosotros, es una esperanza enorme, nuestro sector fue terriblemente golpeado durante toda la pandemia, no solo afectando el trabajo fin de semana a fin de semana o mes a mes, sino incluso afectando mucho la programación y la venta a futuro. Nuestro trabajo tiene esa naturaleza, no es que alguien viene y te pide una fiesta para ahora, la fiesta se proyectan con tres meses, seis meses, un año y hasta incluso dos años de anticipación. Esta incertidumbre en la que se vio sumido el mundo entero, la verdad es que a nuestro sector le afectó muchísimo y durante mucho tiempo no sabíamos para donde salir”.

“Formamos una comisión en la que estuvimos trabajando junto al Estado, tanto local como provincial, y presentamos protocolos en su momento como para poder volver a trabajar, los mismos que se tomaron ahora para este inicio de trabajo y de la misma manera que se llevó adelante la reconversión de salones en Rafaela y que permitió poder empezar a trabajar un poco antes. Además, la posibilidad de subsidios provinciales o contrataciones adelantadas por parte de la Municipalidad, que ha ayudado a muchos, pero que no todos lo pudieron cobrar”, manifestó.

Fontana, dijo que “estamos muy contentos y esperanzados, y a la vez con ciertos recaudos para ver cómo avanza todo esto. Esta pandemia ha sido tan sorpresiva para todos que no se sabe que va a pasar y cómo va a pasar. Creo que no lo saben las autoridades, y lo digo a nivel mundial, sale una nueva cepa y cambia todo el panorama. Fue muy duro tratar de sobrevivir a esto sin caerse, sin cerrar y lamentablemente hay muchos que han dejado de dedicarse a la actividad, al menos por el momento y otros definitivamente”.