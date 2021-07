Dura crítica de Clara García a los senadores nacionales

La actual diputada provincial del FPCyS y a la vez precandidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista, Clara García, visitó Rafaela el pasado miércoles junto a dirigentes de su espacio político en el inicio de la campaña para las elecciones primarias del 12 de septiembre. "Quiero agradecer por estar en esta ciudad tan pujante, tan vibrante, en la cual he tenido el placer de venir muchas veces en los últimos años, y efectivamente hoy un día de mucha tarea con la prensa, y además visitar a muchos de los referentes de nuestro espacio político, el Partido Socialista en especial pero también del Frente Amplio Progresista, en este departamento Castellanos que tiene una actividad política muy activa y más en estos días", sostuvo la legisladora, quien fue esposa del ex gobernador Miguel Lifschitz, fallecido por Covid en mayo pasado.

Sobre este momento tan particular, en el que le toca encarnar el proyecto que lideraba el propio Lifschitz hasta su repentina muerte, García admitió que son "situaciones muy difíciles". En este sentido, dijo que "nuestro partido ha sufrido golpes muy pero muy fuertes, ya hace un tiempo se nos fue Hermes Binner y hace tan poquito Miguel Lifschitz, fruto de esta enfermedad del Covid, que a tantas familias nos ha dejado partidas por ese dolor de la muerte o de las enfermedades; incluso por todas las otras consecuencias como lo son la falta de trabajo o un negocio que quebró. Son momentos muy difíciles, en los cuales sentimos que había que sacar fuerzas y salir adelante, era también como respeto hacia lo que la gente está viviendo".

"Desde el Frente Amplio Progresista, este nombre que también nos trae el recuerdo de lo que fue la gesta nacional tan importante, como cuando Hermes Binner con el FAP obtuvo 3 millones de votos, hemos reconstruido un espacio político amplio y vamos a estas internas queriendo llevar la voz de Santa Fe al Senado nacional", señaló García, quien encabeza la lista "Adelante". Precisamente el espacio presentará hoy desde las 11:30 por Facebook Live a sus precandidatos para el Congreso. La precandidata a senadora estará acompañada por su compañero de lista, Paco Garibaldi y por Mónica Fein, quien encabeza la nómina de diputadas y diputados nacionales, y el resto de los postulantes.



“DEFENDER VERDADERAMENTE

LOS INTERESES DE SANTA FE”

Sobre su precandidatura y el rol que debe ejercer un senador nacional, Clara García manifestó: "Si nosotros le preguntamos a los vecinos o vecinas de Rafaela o de otros lugares de la provincia qué hace un senador nacional, les va a costar decirlo, sobre todo porque no hemos tenido durante los últimos años senadores que defiendan a Santa Fe". Acida en su análisis, consideró que "los legisladores de otras provincias que van a Buenos Aires pelean por los derechos y necesidades de la gente de sus territorios pero aquí hemos visto a los santafesinos levantar la mano por obediencia política con un gobierno nacional, y no traer obras, no traer rutas, no traer viviendas, no traer fuerzas federales para atender el tema de la seguridad ni reclamar la vieja deuda". Por eso subrayó que "la clave es estar en el Congreso con la camiseta de Santa Fe y pensando en lo que los vecinos de aquí necesitan".

Al ser consultada sobre si se siente preparada para ejercer ese rol, afirmó: “Claro que sí porque tenemos un equipo, nosotros sentimos que somos el equipo de Miguel con el legado de Hermes Binner y aquí están los mejores que han trabajado en este proyecto: Mónica Fein, nuestra presidenta partidaria y 8 años intendente de Rosario; Andrea Uboldi, ex ministra de Salud que hiciera tanto por la salud pública; Gonzalo Saglione en economía, Pablo Seghezzo, el hombre de la obra pública de Miguel. Creo sinceramente que somos un equipo que incluso está preparado para el día después de este gobierno, que ha demostrado mucha inmovilidad y que ha dejado casi paralizadas, no solo gran cantidad de obras, sino de aquellos programas que llevamos adelante".



CONECTIVIDAD

La actual diputada provincial del FPCyS se refirió al reclamo por el proyecto de conectividad enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura. "La verdad es que el gobernador (Omar) Perotti debería mirar más puertas adentro de su espacio político antes de repetidamente echarnos responsabilidades a los que no lo somos, porque muchos de esos proyectos, ni siquiera los motorizan sus senadores ni diputados, en este caso en especial. Todo lo que quieran hacer de conectividad pueden hacerlo sin esta ley", explicó.

Según García, "quieren endeudar a la Provincia para financiar el proyecto pero resulta que en la cuenta del banco tienen siete veces más dinero, además han sido muy remisos a dar información". "Yo presido la comisión de Obras y nosotros ya les dimos las firmas para que otras comisiones puedan ver el proyecto, pero de ninguna manera es indispensable esta ley pues alcanza con tener la vocación de avanzar con lo que se proponen hacer", finalizó García.