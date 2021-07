Expectativas por la campaña fina, con el trigo como protagonista

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la campaña fina 21/22 tendrá una superficie estimada de 8,25 millones de hectáreas, lo que constituye un récord histórico.De acuerdo al relevamiento realizado por la Subsecretaría de Agricultura, la superficie sembrada total de trigo será de 6,95 millones de hectáreas, mientras que la cebada cubrirá 1,3 millones, lo que implica aumentos de 3,7% y 4% respectivamente, en comparación con la campaña precedente.Cabe señalar que las labores de siembra se han desarrollado sin mayores inconvenientes y, en general, con adecuadas condiciones de humedad, aunque en el centro norte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero y el NOA sería beneficiosa la ocurrencia de precipitaciones para favorecer su crecimiento.Asimismo, se han registrado que muchos cuadros han emergido y los más adelantados están macollando, por lo que las heladas ocurridas en las principales zonas, en principio, no habrían producido daños de significación y no se registran problemas sanitarios generalizados.Por su parte la cebada está prácticamente totalmente sembrada, quedando los últimos lotes en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y el norte de La Pampa, con un 35% de la superficie emergiendo y el 65% restante en fase de crecimiento. El estado de los lotes es bueno a muy bueno, favorecidos por las condiciones hídricas de los suelos, en especial en el sudeste de Buenos Aires, que es la principal zona productora de este cultivo.PANORAMA EN EL CENTRO NORTE SANTAFESINOLa Bolsa de Comercio de Santa Fe confirmó la finalización de la siembra de trigo correspondiente a la presente campaña, en el centro norte santafesino.Se logró una superficie de 376.000 ha, con un incremento aproximado del orden del 7,9 % en comparación al ciclo anterior, que fue de 348.500 ha, pero no superaría la del 2019 que alcanzó las 378.000 ha.“Hasta la fecha, la realidad climática fue favorable para la realización de las sementeras de las distintas variedades, ciclo largo, medio y corto, como también, para la concreción de las diversas planificaciones o estrategias particulares de fertilizaciones o de control de malezas”, indicaron los técnicos.ESCENARIO EN LA ZONA NÚCLEOLa Bolsa de Comercio de Rosario confirmó que el 75% del área sembrada con trigo está “en muy buenas condiciones” en la Zona Núcleo. Se tratan de casi 1,3 millones de hectáreas que se clasifican entre excelentes y muy buenas condiciones. El 25% restante, en buenas condiciones.El año pasado, a esta altura, ya había un 20% regular por la falta de agua. En este 2021, las mayores reservas de humedad del suelo y las bajas temperaturas favorecen el macollaje. En el centro-sur de Santa Fe, como en Cañada de Gómez, se contabilizaron hasta 4 macollos por planta.La falta de agua en los primeros centímetros ya se nota en el norte y oeste de la región núcleo. “Hay preocupación por el poco desarrollo aéreo del cultivo. Una demora de lluvias durante agosto provocaría menores rendimientos”, advierten en Cañada Rosquín.Cabe destacar la presencia de un importante centro de alta presión ha dominado prácticamente en todo el país, manteniendo en todo el territorio temperaturas por debajo del cero grado.