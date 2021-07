Cientos de personas en la marcha por la niña abusada

Unos 400 jóvenes marcharon desde el Colegio San José hasta la sede de la Fiscalía Regional entre cánticos y consignas. Si bien la fiscal Capitanio está trabajando arduamente en el caso, LA OPINION pudo saber que no es inminente una audiencia imputativa todavía. El lunes y martes próximos no habrá clases en el establecimiento educativo.

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Tal como estaba previsto e informó LA OPINION en la jornada de la víspera, a partir de las 11:30 de la mañana de ayer alumnos del Colegio San José, padres y familiares de los mismos, exalumnos y allegados, e incluso maestros de la institución, en repudio al presunto caso de abuso sexual que habría cometido un docente puertas adentro de la institución a una niña de 7 años que cursa el segundo grado de la escuela primaria; se realizó una sentada sobre la calzada de calle 9 de Julio -que quedó interrumpida al tránsito- justo frente al edificio del Colegio a modo de rechazo de lo ocurrido y al grito de "Justicia", exigiendo información oficial de lo ocurrido con la pequeña niña a las autoridades del Colegio.

La convocatoria -para la cual se suspendieron las actividades escolares en el día de ayer- que reunió a unas 400 personas fue, "en rechazo a la decisión del Colegio de continuar con el dictado de clases presenciales sin que se tomen medidas para garantizar la seguridad interna", y por tal motivo, los alumnos anunciaron que no iban a concurrir al establecimiento ayer viernes, a la vez que convocaron a toda la ciudadanía, "para exigir un pronunciamiento institucional", sobre el ilícito. Cabe destacar que aún no hay ningún acusado ni imputado formalmente por el caso, y que según información a la cual accedió LA OPINION no se espera una audiencia imputativa inminente, es decir durante el fin de semana que comienza hoy.

Cabe destacar que como punto de inicio, la convocatoria era para una sentada pacífica en la calle frente al Colegio donde hicieron uso de la palabra tanto alumnas de 5° año del Colegio, como la directora de la Escuela, Analía Pisani, y los alumnos hicieron entrega de una carta o petitorio dirigida a las autoridades educativas del San José. También se hallaba presente el representante legal del Colegio, Dr. Alejandro Bonet.

En algunas pancartas se podían leer consignas tales como "Yo si te creo", "Acabemos con la cultura del silencio", "Dios también repudia el abuso, ¿y vos?", y otros más.



CARTA DE LAS

ALUMNAS

Las alumnas leyeron en esa instancia un "pedido de compromiso de la Comisión Directiva ante la comunidad educativa". En la lectura del texto se hacía hincapié en que, "los estudiantes del Colegio San José nos unimos ante la necesidad urgente de presentar este pedido derivado de los hechos de público conocimiento sucedidos en esta institución en los cuales una menor de segundo grado fue abusada sexualmente por una persona dentro del Colegio [...] Los estudiantes de todos los niveles educativos de la institución nos encontramos en un indiscutible peligro: nuestra integridad física y psicológica se ve violentada por los adultos que deberían cuidarnos", señaló la alumna.

Luego de reclamar la aplicación plena de la Educación Sexual Integral (ESI) en el colegio, otra joven agregó: "es una pena que tengamos que llegar a estas situaciones en las cuales se dejan rastros, traumas, daños físicos y psicológicos, y miedos de por vida a una niña, para que exista un punto de inflexión que permita que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias".



LA DIRECTORA

Por su parte, la directora de la escuela, Analía Pisani, recibió el petitorio de los alumnos e improvisó una conferencia de prensa inmersa en un ambiente muy tenso, sosteniendo que, "estamos trabajando, a disposición de la Justicia, y repudiamos este hecho tanto como los chicos que se están expresando. Todo lo que estamos haciendo es para esclarecer lo antes posible este hecho. Todo está judicializado y estamos a disposición de la Justicia para que se esclarezca lo antes posible [...] No queremos ocultar, queremos que la verdad salga a la luz. Todos queremos Justicia y nosotros somos los primeros. Las familias de los alumnos serán comunicadas de cómo vamos a seguir en los próximos días", concluyó la directora.



MARCHA "DE

LA BRONCA"

Luego de la sentada los manifestantes recorrieron por calle Necochea hacia el este las dos cuadras y media que separan el Colegio de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, una verdadera "marcha de la bronca", alimentada con cánticos y consignas que básicamente repudiaban la figura del "patriarcado" y solicitaban la urgente implementación de la doctrina de Educación Sexual Integral (ESI), puertas adentro del Colegio San José.

Luego de arengas encendidas, y reclamos relacionados al hecho, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFas), Dra. Angela Capitanio, recibió a los padres de la pequeña víctima y los puso al tanto de los avances de la investigación y el estado del legajo de investigación penal preparatoria.

Mientras tanto, en la calle, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación rafaelino, Dr. Juan Pablo Oggero, contestó preguntas de los medios de prensa presentes en el lugar y también al grueso contingente de personas que reclamaban ruidosamente en la vía pública.

Un dato que circuló en distintos medios en la mañana de ayer, daba cuenta de que son cinco los docentes separados e investigados por el suceso, y que al haber cámaras de seguridad funcionando no debería demorar tanto la Justicia para resolver este delito.



COMUNICADO

A LAS FAMILIAS

Tal como anunció al mediodía la directora Analía Pisani, durante la jornada de ayer, los padres de los alumnos recibieron una nota dirigida a las familias, donde se informó cómo se trabajará en los próximos días en cada nivel, sobresaliendo el hecho que no habrá dictado de clases en todos los niveles de la institución para los días lunes y martes de la semana próxima.

El texto dice lo siguiente.

"Queridas familias:

Comunicamos que como institución estamos cumpliendo las acciones indicadas por la Fiscalía y por el Ministerio de Educación con el fin de que este hecho repudiable se esclarezca y se haga justicia.

"Somos conscientes -continúa- que resulta imperioso tomar medidas que puedan restablecer la confianza necesaria para que cada uno de nuestros alumnos y alumnas puedan retornar a la escuela y sentirse seguros y acompañados.

"En primer lugar informamos la suspensión de clases (tanto presenciales como virtuales) en todos los niveles de la institución para los días lunes y martes de la semana próxima; días en los que estaremos trabajando en la puesta en marcha de diferentes medidas:

* Instalar nuevas cámaras en lugares evaluados y un sistema de monitoreo y vigilancia permanente.

* Refuncionalizar tareas del personal con la necesidad de reforzar el acompañamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes.

* Trabajar de manera coordinada con el Equipo Socioeducativo, el Equipo ESI de la Regional y el Equipo de derecho y políticas públicas Marista en actividades puntuales para acompañar y sostener a nuestros estudiantes y a sus familias. Consideramos sumamente importante poder reflexionar juntos sobre lo acontecido.

* Convocar a padres para trabajar juntos en actividades de prevención.

* En Nivel Primario los docentes tutores estarán presente en las clases de áreas de Especialidades, del mismo modo que lo hace el Nivel Inicial.

* En Nivel Secundario se convocará a los alumnos de 4° y 5° año en primera instancia y luego al resto de los cursos.

Se continúa a la espera de nuevas decisiones de la Fiscalía e indicaciones del Ministerio. Saludos fraternos".

Firma: Consejo Directivo y Comisión Ejecutiva del Colegio San José.