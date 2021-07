Empezó la actividad en Concepción del Uruguay

Se puso en marcha ayer la actividad correspondiente a la quinta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay.En la Clase 2, con nada menos que cincuenta autos participando de los dos entrenamientos, se quedó con el mejor registro Luciano González (Corsa), el representante de la localidad de Sa Pereira.Estuvieron girando varios pilotos locales: son los casos de Máximo Gauchat (9°); Maximiliano Andreis (13°, ambos con Corsa); José Luis Costamagna (22°); Cristian Vaira (35°) y Ricardo Saracco (42°, todos con VW Up).1° Luciano González (Corsa), en 1m40s811; 2° Favio Grinóvero (Corsa) a 12 milésimas; 3° Gastón Fontana (Corsa) a 206; 4° Pablo Vázquez (VW Up) a 262; 5° Oscar Dufourc (Corsa) a 467; 6° Lucas Bayala (Ford Ka) a 571; 7° Matías Quaglia (Celta) a 753; 8° Bautista Bustos (Ford Ka) a 776; 9° Máximo Gauchat (Corsa) a 810; 10° Santiago Tambucci (Corsa) a 880... 13° Maximiliano Andreis (Corsa) a 937... 22° José Luis Costamagna (VW Up) a 1s259... 32° Cristian Vaira (VW Up) a 1s946... 42° Ricardo Saracco (VW Up) a 2s730.hoy seguirá la actividad de la Clase 2 en estos horarios,clasificación;series (6 vueltas) y el domingofinal (15 vueltas ó 30 minutos).