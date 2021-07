Hoy sortearán las grillas del TC

Por quinta vez en su historial, el Turismo Carretera disputará este fin de semana el "Desafío de las Estrellas", una fecha especial, en la que se determinará el orden de largada de la final (a 35 vueltas) mediante un sorteo.

El mismo se realizará hoy -a partir de las 19:00 en el autódromo "El Villicum", de la ciudad sanjuanina de Albardón y los pilotos inscriptos serán divididos en tres grupos, de acuerdo con la posición que ocupan en el actual campeonato.

El Reglamento Particular determina que no habrá clasificación, ni tampoco se llevarán a cabo las series, en un cronograma que establece la disputa de dos tandas de entrenamientos esta tarde y la ya anunciada final de mañana.

Esa instancia se iniciará a las 14:20 y todos los participantes estarán obligados a realizar dos ingresos al sector de boxes: uno para recargar combustible (40 litros) y otro para cambiar neumáticos.

Ambas detenciones tendrán que efectuarse en las vueltas que se les asignen previamente a los competidores (par o impar) y no podrán llevarse a cabo los procedimientos en forma simultánea.



BOTTAS EN HUNGRIA

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), con un tiempo de 1m17s012, fue el más al cabo de las dos prácticas del Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, seguido por Lewis Hamilton (Mercedes) a 27 milésimas y Max Verstappen (Red Bull) a 298.