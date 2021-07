Atlético buscará su recuperación en su visita frente a Villa Dálmine

Si debe remarcarse una característica de Atlético en la Primera Nacional, es sin duda la irregularidad. Es que los dirigidos por Walter Otta, cuando parecen tomar envión, sufren un tropiezo inesperado que derrumba un castillo, que por ahora, da la sensación de seguir tambaleando.

Las muy buenas sensaciones de cuatro fechas seguidas con tres victorias y un empate, que le habían permitido sumar 10 puntos sobre un ideal de 12 para treparse al cuarto lugar en una tabla apretadísima, vislumbraban un panorama alentador.

Era una cuestión de lógica pura, no solo por los interesantes rendimientos, colectiva e individualmente, sino porque se había mostrado una identidad que estaba ausente hasta entonces.

¿Fue un espejismo esa racha positiva o una muestra acabada de carácter que denotaba una mejoría sustancial? Hoy, es difícil encontrar una respuesta concreta a ese interrogante. En todo caso, la pregunta debería ser: ¿con qué versión de Atlético nos vamos a encontrar en Campana?

Es poco menos que impredecible, como consecuencia de la irregularidad a la que hacemos referencia y que le impide estar bastante más arriba luego de haberse iniciado, el fin de semana anterior, la segunda mitad de un recorrido, que seguramente habrá de plantearle nuevas opciones a la "Crema".

Hoy estará ante una de esas buenas chances, al visitar desde las 14:00 a Villa Dálmine, el furgón de cola de la Zona B, en el estadio de Mitre y Puccini.

Una simple lectura estadística, le otorga cierto favoritismo al "Celeste" en el partido que empezará a la hora de la sobremesa en Campana, pero ante la manifiesta paridad de la mayoría de los equipos, nada se puede garantizar. Y menos aún cuando el rival viene de conseguir un empate en Mendoza y se reforzó para encarar la recta final de una carrera que tiene muchas etapas por delante.

En la alineación rafaelina, se presentarán dos cambios obligados. Volverá a la titularidad Fernando Piñero en reemplazo del expulsado Cristian González, mientras que para ocupar la plaza del lesionado Ayrton Portillo el nombre que suena con más fuerza es el de Guillermo Funes.

Sin embargo, podría estar de movida Lautaro Parisi, flamante incorporación, quien aspira a meterse entre los once. Alex Luna no tendría asegurada su titularidad, pero nada estaría definido, por lo que será necesario esperar hasta que llegue el momento de saltar a la cancha.



OTROS PARTIDOS

Hoy se jugarán otros seis encuentros, de acuerdo con este detalle: a las 15:00 Defensores de Belgrano vs. Barracas Central y Temperley vs. Deportivo Maipú de Mendoza; a las 15:10 Deportivo Riestra vs. Tigre; a las 15:30 All Boys vs. Brown de Adrogué; a las 16:00 San Martín de San Juan vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn y a las 18:00 Belgrano de Córdoba vs. Alvarado de Mar del Plata.