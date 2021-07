Enojosas situaciones laborales en el ámbito del Liceo Municipal

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Cuando anunciamos la última sesión del Concejo Municipal- del pasado jueves- en el Orden del Día dimos cuenta de dos notas, elevadas al cuerpo, en las que se señalan enojosas situaciones laborales en el seno del Liceo Municipal "Intendente Julio César Sartini", en la víspera, desde el Cuerpo se difundió el contenido de ambas notas, las que reproducimos seguidamente.

Una de ellas fue remitida por María del Carmen Gómez y la otra por María Delia Marengo.



Al

Presidente del Concejo Deliberante

Sr. Horacio Bertoglio

De mi consideración:

Recurro a ese Cuerpo Legislativo por una situación que no resiste tolerancia debido al tiempo que hace viene sucediendo .Cada mañana cuando llego a mi trabajo, las instalaciones del Liceo Municipal debo escuchar tropelías, improperios y palabras ofensivas hacia mi persona, mi color de piel, mi forma de trabajar y todo cuando pueda surgir de una cabeza desquiciada, que es quien provoca continuamente el malestar en ese espacio.

Sumado a eso, yo me encontraba escuchada y acompañada por una funcionaria quien podía, con su experiencia y don de gente llevar a cabo la mediación entre estos malestares y era mi consuelo. También ha sido desvinculada desde hace un tiempo por denuncias infundadas por la misma persona.

La compañera que cambia el clima y provoca malos momentos y cuestiones poco saludables es Silvia Moreno, quien además tiene tiempo para construir estas bajezas ya que nunca sale de su lugar, la cocina, y no se suma nunca a colaborar en nada y obviamente está respaldada por autoridades que en lugar de tomar resoluciones efectivas, no hacen más que lavarse las manos.

Me siento desprotegida y creo que en pleno siglo XXI, estas formas no deben prosperar en ningún lugar.

Saluda muy atentamente y aguarda una toma de conciencia de ese Poder que usted preside.



Remito a usted copia de notas enviadas al Sr. Flavio González, Subsecretario de Producción y Cooperativismo y al Sr. Adrián Bertolini, responsable del SOEM y al Sr. Marcelo Schmidt Coordinador del Area Legales.

En las mismas exijo se me dé explicación por escrito de la conclusión ,veredicto o cierre del proceso cuyo resultado es mi apartamiento laboral del Liceo Municipal. Pido a usted comunique el contenido de las mismas al Cuerpo Legislativo que preside. Atentamente~

Sunchales, 19 de julio de 2021

Al Sr. Flavio González, Subsecretario de Producción y Cooperativismo

De mi consideración:/ Llego a usted para abordar la situación en la que se me notificó de manera oral, el día jueves 15 del corriente mes, la desvinculación de la función que desempeñaba en el Liceo Municipal. El responsable de tal noticia fue el Sr. Leandro Lamberti quien hace unos 20 días me había puesto en conocimiento de la denuncia y que se llevaría una investigación seria, responsable y transparente

Mi función fue asumida el 11/12/2019 dado que el Sr. intendente, Gonzalo Toselli sugirió mi nombre cuando por diciembre de 2019 había que constituir el equipo de Cultura, junto a la Coordinadora de Cultura y Promoción Territorial Srta. Romina Girard.

Un gusto, un placer, un orgullo llevar a cabo la tarea con ella. Por qué aclaro esto? Porque quien me conoce sabe cómo es mi proceder, tanto en mi labor profesional, como estando al frente de la Comisión Vecinal, mas de 12 años, y otras ONGs de las cuales soy parte.

Por una denuncia efectuada al Sindicato SOEM de parte del Sr. Ramiro Gonzalez Echagüe (Profesor) Paola Ringelstein (Administrativa) y Silvia Moreno (Cocina) donde se me acusa de maltratos, destrato, acoso, persecución y demás conceptos descalificativos , se procedió a dar curso a una investigación basada en dichos de esas tres personas únicamente, pero nunca se citó a nadie de la parte no dañada por mi proceder. Conclusión de la investigación, por lo acotada y direccionada, me halló culpable de los dichos de los denunciantes. (No había que pensar mucho que saldo arrojaría la misma). La manera y la forma en que se determinó mi mal accionar parece más que había de satisfacer a un Sindicato que aclarar o subsanar el mal desempeño, lejos de ser una medida reinvidicatoria y de mejorar de mi mal proceder, parece ser una medida de "sacamos al que molesta a estas personas". Nunca tuve espacio para defenderme, ni tampoco testigos de digan que la denuncia es falsa o infundada.

En ese sentido, obra en poder del Concejo Municipal nota enviada voluntariamente por un personal de limpieza del Liceo, dando un testimonio más que elocuente. Estimo, que si bien no pertenezco a esta gestión política partidaria, nunca en mi desempeño ese fue un impedimento para trabajar con total responsabilidad, entrega y respeto hacia la tarea y hacia las personas que supieron sumarse a la hermosa tarea cotidiana de trabajaren equipo y brindar cultura. A su vez, ya cuando se me propuso para la función cargo, yo ya era del partido político al cual pertenezco, es decir, todo fue claro desde el comienzo. Por lo antes expuesto solicito a usted se me entregue en forma escrita el veredicto y/o resolución que avala mi desvinculación laboral a la brevedad para dar curso a acciones permitan demostrar que dicha denuncia es infundada.

Sin otro particular saludo muy atentamente y aguardo respuesta.



Sunchales, 19 de julio de 2021

Al Responsable del S.O.E.M Sr. Adrián Bertolini

De mi consideración: Llego a usted con el objeto de comunicarle que el día jueves l5 de julio se me puso en conocimiento de mi desvinculación laboral en la función que cumplía en el liceo Municipal. Lamento que el desarrollo de la investigación se centrara solamente en pedir testimonio a las tres personas denunciantes, lo cual deja sin herramientas para la defensa de quien no tiene el derecho a expresarse de tales acusaciones.

También me llamó mucho la atención que un escrito cuyo título era: "El SOEM PLANTEA UNA SITUACION DE MALOS TRATOS EN El SENO DEL LICEO MUNICIPAL" de fecha 15 de junio fuera colocado en los ficheros de modo que todos los empleados que asistían a dar el presente, se notificaran del caso, sin haber hecho ninguna visita al espacio donde me desempeñaba. Es decir, usted hizo la publicación basándose solamente en los dichos de dos o tres personas. No hubo de su parte nunca una pesquisa que lo llevara a verificar los dichos de las denunciantes, nunca una charla con nadie del liceo que fuera neutral a la acusación, tampoco hubo una visita sorpresiva para corroborar la situación descripta por dos de sus afiliadas. A modo de ejemplo, obra en poder del Concejo Municipal nota enviada voluntariamente por un personal de limpieza del liceo ,dando un testimonio más que elocuente, contrario a las acusaciones que he recibido. Noto que le faltó seriedad al su procedimiento o bien no quiso hacerlo con calidad por temor a que no arrojara el resultado que usted esperaba, es decir, complacer a dos o tres personas con las cuales tendrá alguna obligación. Bertolini, lo invito a rever la manera en que llevó a cabo la resolución del asunto ya que esa forma escogida lo coloca a usted en una situación de autoritarismo y le resta lo que realmente debe demostrar que es autoridad, que sólo se logra haciendo las cosas bien y para todos sus afiliados por igual. Asimismo, le solicito me dé por escrito el veredicto de tal resolución a la brevedad para iniciar trámites legales que me permitan demostrar la falacia de lo sucedido. Lo saludo muy atentamente y aguardo respuesta.•

Sunchales, 19 de julio de 2021

Al Coordinador de Asesoría Jurídica Sr. Marcelo Schmidt Municipalidad de Sunchales:

De mi consideración: Llego a usted con el fin de solicitarle de manera escrita y a la brevedad, la conclusión, resolución, veredicto del proceso realizado con motivo de una denuncia efectuada sobre mi proceder en el Liceo Municipal. Sin otro particular saluda atentamente.