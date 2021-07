"Competencia oficial" en San Sebastián

BUENOS AIRES, 31 (Télam). - "Competencia oficial", filme protagonizado por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez, y dirigido por los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat, inaugurará la sección Perlak de la 69 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que transcurrirá entre el 17 y el 25 de septiembre próximo.

El anuncio se produce pocos días después de que El Festival Internacional de Cine de Venecia hiciera oficial la participación del filme en su Sección Oficial.

El Festival de San Sebastián, donde Duprat y Cohn presentaron la comedia "Todo por el asado" (2016) en la sección Culinary Zinema, reconoció también las trayectorias de Penélope Cruz y Antonio Banderas otorgándoles, en 2019 y 2017 respectivamente, el Premio Donostia del certamen, que galardonó también a Oscar Martínez en 2008 con la Concha de Plata al Mejor Actor por "El nido vacío".

La película, que cuenta con participación de RTVE, TV3 y Orange España, cuenta la historia de un empresario multimillonario que, en busca de trascendencia y prestigio social, decide hacer una película que deje huella. Y para eso contrata a un equipo estelar: la célebre cineasta Lola Cuevas (Cruz), el actor de Hollywood Félix Rivero (Banderas) y el actor radical de teatro Iván Torres (Martínez); estos últimos dos leyendas pero no exactamente mejores amigos.

A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, ambos actores deben enfrentarse no sólo entre sí, sino también con sus propios legados.

En esta edición del festival la presencia argentina se suma con "Ese fin de semana", ópera prima de Mara Pescio, y "Carajita", de Silvina Schnicer en dupla con el catalán afincado en Buenos Aires Ulises Porra, seleccionadas para la competencia de la sección New Directors, competencia internacional reservada exclusivamente para primeros o segundos filmes de sus cineastas, inéditos y producidos en el último año.

En los próximos días continuarán los anuncios en el resto de los apartados del Festival, entre los que se esperan especialmente las películas que competirán por la Concha de Oro de la Sección Oficial, de las que se fueron conociendo algunos títulos.

Allí también habrá representación argentina con "Camila saldrá de noche", de Inés Barrionuevo, y con "Distancia de rescate" de la peruana Clauda Llosa, basada en la novela de Samanta Schweblin y con Dolores Fonzi y Guillermo Pfening entre sus protagonistas.