El "Chino" Maidana renunció a su candidatura a diputado nacional

La carrera política del boxeador Marcos René "el Chino" Maidana finalizó antes de comenzar. Es que había oficializado su candidatura a diputado nacional por el Partido Popular, y hasta se filtró el diseño de la boleta. Sin embargo, quien fuera campeón del mundo superligero y wélter de la Asocicación Mundial de Boxeo, presentó su renuncia en las últimas horas.

Lo hizo a través de una escueta carta, donde no da motivos de su "renuncia indeclinable". Desde el entorno de Maidana aseveran que se trata de "cuestiones familiares".

El ex campeón se fotografió junto al comunicado, para que no queden dudas de su veracidad. De esta manera, no será precandidato en las venideras elecciones primarias del 12 de septiembre.

