Pullaro quien va en la lista con Carolina Piedrabuena y lleva a Gabriel Chumpitaz como cabeza de lista de diputados nacionales encabezó el acto en el que además de los mencionados estuvieron: Felipe Michlig y Marina Bordigoni, candidatos a senadores suplentes, Victoria Tejeda 2° en la lista de diputados, Rodrigo Borla, Melina Giorgi y Laura Spina que completan la nómina.

Felipe Michlig, Victoria Tejeda, Carolina Piedrabuena y Gabriel Chumpitaz, quienes precedieron en la palabra a Pullaro coincidieron en la necesidad de conformar un frente común con proyección nacional que le dispute poder al kirchnerismo.

“Cuando dijeron que iban por todo era todo, la educación, la obra pública, la economía, el campo. La Unión Cívica Radical tiene que estar defendiendo los intereses de la mayoría de los argentinos” Expresó Pullaro quien fue categórico al mencionar el papel que desempeña el gobernador Omar Perotti.

“Prometió despertar al gigante y terminó arrodillado frente al Instituto Patria. Pasó mas tiempo defendiendo la candidatura de sus amigos que defendiendo los subsidios al transporte público, las restricciones del agro”.

El ex ministro de Seguridad y actual diputado de la UCR se tomó unos minutos para recordar su paso por la cartera y el balance de su gestión donde se dotó a la policía de recursos y herramientas para funcionar y no hubo una sola denuncia por el manejo de los fondos.

“Hoy los móviles que se compraron están todos rotos y tirados, Se construyeron 2 grandes estaciones policiales y hoy no saben que hacer con ellas.”



“En esta coalición política sustentamos la esperanza de los argentinos que quieren libertad. Aquí no hay maquillaje televisivo ni alquimia temporaria; aquí hay coraje, experiencia, gestión y compromiso". Gabriel Chumpitaz

Carolina Piedrabuena por su parte resaltó que “este Juntos por el Cambio quiere un Estado que de previsibilidad y seguridad, que las pequeñas y medianas empresas sean acompañadas e incentivadas por un Estado presente, no uno que le ponga piedras en el camino a la producción y a las economías regionales. Queremos que se le devuelva a Santa Fe la inversión pública que lamentablemente hace años viene última en esa materia. Pero no sólo queremos obras en rutas, queremos obras en salud y obras en educación, queremos un Estado que acompañe a los jóvenes, que los jóvenes quieran quedarse y que consigan un empleo digno en nuestro país”.

Tejeda señaló que “necesitamos legisladores que nos defiendan de las medidas que atacan a quienes producen, a quienes trabajan, a quienes se esfuerzan día a día. Vamos a dejarlo todo para defender a los santafesinos.” Mientras que fue Michlig el encargado de remarcar que con el lanzamiento de esta lista “comienza el trabajo de ponerle límites al Kirchnerismo.”

Eficiencia austeridad y honestidad fueron las palabras que usó Pullaro para definir que en la Argentina las cosas pueden ser diferentes. “En el congreso de la Nación vamos a impulsar la Ley de extensión de dominios para sacarle los bienes a las organizaciones criminales como lo hicimos en la provincia de Santa Fe.” ¿Dónde están ahora los bienes incautados? Se pregunto, tirados en un galpón, se auto respondió y volvió a cuestionar al gobierno de Perotti. ¿Tienen miedo? Agregó.

Pullaro se refirió no solo a la promesa de campaña incumplida por Omar Perotti de la Paz y el Orden, sino también a su trabajo junto a Patricia Bullrich cuando ambos estuvieron a cargo de Seguridad. “Con aciertos y errores, es verdad, pero hoy no existen los puestos fronterizos, mandaron todos los efectivos a apagar el incendio que tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires”.