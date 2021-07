Mientras la pandemia provocó la quiebra de distintas compañías en el mundo, el laboratorio Pfizer -creador de una de las principales vacunas contra el coronavirus- reportó un formidable incremento del 92% interanual en su facturación durante el segundo trimestre del año.Estos resultados se produjeron en especial a partir de la venta de vacunas contra la Covid-19 por US$ 7.800 millones entre abril y junio últimos, lo que representó un aumento del 56% interanual en sus ganancias. Esta excelente performance provocó una mayor expectativa de facturación para este año, que subió de US$ 26.000 millones a US$ 33.500 millones.En el segundo trimestre del año se aplicaron más de 1.000 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en todo el mundo, y se espera que para fin de año lleguen a 3.000 millones.La farmacéutica finalmente firmó contrato con la Argentina para la entrega de 20 millones de dosis hacia fin de año. Fue un acuerdo que tardó más de 8 meses en cerrarse por cuestiones de leyes nacionales y discusiones sobre los contratos.