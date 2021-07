“Este es nuestro equipo para defender a los santafesinos”

Con una puesta en escena al aire libre, en el corazón de la Plaza 25 de Mayo, se presentó ayer en Rafaela la lista "Vamos Juntos", que competirá en las elecciones primarias del 12 de septiembre en Juntos por el Cambio. Los precandidatos a senadores nacionales, José Corral (UCR) y Astril Hummel (PRO) y los precandidatos a diputados nacionales Roy López Molina (PRO), Lucila Lehmann (Coalición Cívica, actualmente diputada nacional) y Enrique Paduán encabezaron el encuentro cerca del mediodía al pie del Monumento a San Martín en que no hubo sillas, ni escenarios o una mesa.Los dirigentes caminaron previamente por el centro rafaelino y luego se ubicaron en la plaza para dialogar con la prensa rafaelina, junto a los precandidatos a concejales de la lista, Gonzalo Mondino (UCR) y Laura Monzón (PRO)."Este es el equipo para defender a Santa Fe y llevar equilibrio al Congreso", afirmó Corral. "Conocemos la provincia y eso se expresa en esta lista, que además de ser la que mejor representa Juntos por el Cambio porque la componen los partidos fundadores, representa a la unidad de todo el territorio provincial", agregó."Somos la única propuesta en la interna de Juntos por el Cambio que cuenta con dirigentes del radicalismo, del PRO y de la Coalición Cívica. Hemos conversado mucho con Horacio Rodríguez Larreta con quien nos identificamos en su estilo de gestión en la Ciudad de Buenos Aires y su capacidad de diálogo. Hubo un fuerte apoyo de Lilita Carrió, que nos entusiasma mucho por todo lo que significa en materia de transparencia y defensa de la democracia y la República. También el líder radical Mario Negri nos brindó su respaldo. Pero a pesar de estos apoyos, nuestra lista está hecha en Santa Fe, tenemos nuestra vida, nuestros proyectos y raíces acá en la Provincia. Eso es bueno porque se eligen senadores y diputados nacionales que deben representar y defender a Santa Fe", remarcó Corral en un intento por marcar diferencias respecto a las otras opciones que participarán de las PASO en Juntos por el Cambio.Para el precandidato a senador, Juntos por el Cambio "tiene que ser la fuerza que le de futuro al país y Santa Fe tiene que ser defendida en el Congreso de la Nación, donde propondremos políticas para generar empleo, desarrollar la infraestructura y obras que hacen falta, y, sobre todo, priorizar la educación". Sobre lo que está en juego en las elecciones nacionales, Corral expresó que "el oficialismo está muy cerca de contar con los dos tercios en el Senado y mayoría simple en la Cámara de Diputados, y eso no es bueno para el país, hay que nivelar la cancha y poner contrapeso".Mientras la interna en el peronismo comenzó con alta tensión política, Corral se mostró esperanzado para que en Juntos por el Cambio, donde competirán cuatro listas, la campaña se desarrolle con normalidad, sin agresiones y con propuestas. "Como dice Roy, este no es un grupo que se juntó para las elecciones, es un proyecto político que tiene una instancia electoral, que queremos ganar por supuesto. De todos modos, el objetivo es mucho más que una elección, es ayudar a que Argentina tenga futuro, al igual que Santa Fe. Y con esto, también que nuestra Provincia comience a tener un proyecto de cambio para 2023", sostuvo.Por su parte, López Molina señaló que "se impone la necesidad de salir adelante con una agenda que contemple no castigar al que emprende o al que se esfuerza, con no tener una mirada de sesgo ideológico sobre aquel que prospera, el Estado no está para fundir a los que producen e innovan con impuestos, sino para acompañar, generar previsibilidad y reglas de juego claras". Al respecto, puntualizó que "en esta coyuntura problemática, a veces la política intenta resolver todo con el conflicto y la confrontación, la agenda de la pelea contra la justicia, el campo o los medios parecía superada, pero lamentablemente este Gobierno la reflotó. Nosotros somos una lista que irá al Congreso a defender a Santa Fe y a poner límites al Gobierno nacional".Tanto Corral como López Molina elogiaron la lista de precandidatos a concejales de Rafaela. "Conforman una propuesta que nos da orgullo, que viene a renovar la política de Rafaela, que representa los valores de Juntos por el Cambio en esta ciudad" consignaron.Por su parte, Mondino explicó que "esta lista es fruto de las coincidencias, del consenso, que integra a independientes con dirigentes del PDP, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica". Y anticipó que "los ejes de trabajo para nuestra campaña girarán en torno a la falta de seguridad y la educación que ha sufrido mucho en este año y medio". "Vamos a proponer que el Liceo Municipal y las Vecinales incluyan la enseñanza de idiomas para igualar oportunidades, no todos pueden enviar a sus hijos a una escuela privada o una academia", indicó. También hizo tiempo para cuestionar al Municipio porque "ahoga con aumentos de impuestos a los ciudadanos y a los comerciantes que no pudieron trabajar durante mucho tiempo, aquí creemos que podemos aportar".