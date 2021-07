Rodenas pidió licencia

A través de una nota dirigida a la Cámara de Senadores de la Provincia, la vicegobernadora Alejandra Rodenas solicitó la licencia sin goce de haberes en su cargo y también como presidenta del Senado y la Asamblea Legislativa.

En el escrito, la vicegobernadora fundamenta que su "responsabilidad institucional no es ejecutiva y se enmarca en el ámbito de la Legislatura de Santa Fe, pero siguiendo la regla de conducta que impone el Presidente Alberto Fernández a sus ministros, tomé la decisión de pedir esta licencia sin goce de sueldo".

Además, la presidenta del Senado expresó que su deseo "es que la campaña electoral no me quite tiempo para la función pública que puede desempeñar mi reemplazante constitucional. Por eso, mientras sea precandidata me concentraré en la campaña y en la construcción colectiva".