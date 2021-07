Trayectos para adolescentes

El Dispositivo Paulo Freire es la última de las líneas de acompañamiento que incorporó el Departamento de Inclusión Educativa. Se trata de una propuesta conjunta entre el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la secretaría de Desarrollo Humano - impulsores de esta iniciativa-; y la Secretaría de Educación, desde donde se aporta la lógica pedagógica. Los destinatarios son chicos y chicas con distintas situaciones de vulneraciones de derechos o con riesgos de vulnerarse, y cuyas trayectorias educativas se vieron condicionadas o interrumpidas. El programa, con su equipo conformado por una Coordinadora, tres tutores y cinco docentes, trabaja en los vínculos y en la idea de pertenencia al espacio educativo. Además, busca favorecer la autoconfianza necesaria de las y los destinatarios a fin de encarar un proyecto y encauzar las trayectorias escolares en contextos formales (escuelas y/o programas específicos).

La iniciativa se trabaja en red e incluye la participación de instituciones como la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia, el Juzgado de Menores, la Casa del Adolescente, el Programa de Libertad Asistida y otros actores y organismos que conforman el sistema de protección integral. Dio inicio en octubre del año pasado y, desde entonces, la tarea se enfocó en la creación de vínculos y la construcción de la confianza para con el programa, y entre sus integrantes. En una segunda instancia, el foco se pone en la construcción de los proyectos educativos, que va de la mano de la construcción de los proyectos de vida.

Específicamente, se desarrolla una labor de vinculación entre cada joven y las escuelas primarias o secundarias, dependiendo de las situaciones en particular. Además, se desarrollan procesos de alfabetización con quienes aún no han podido incorporar la habilidad de la lectoescritura. Una vez que se suman a un proceso escolar, los tutores y docentes los acompañan para que sus trayectorias educativas se sostengan. Es válido aclarar que, como el ingreso de jóvenes al programa se da a lo largo de todo el año, estas dos etapas se desarrollan de manera paralela. Hoy, el grupo está integrado por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 17 años. Durante las vacaciones de julio, realizaron diferentes propuestas en instituciones y espacios públicos de la ciudad: visitaron el Museo Histórico Municipal, compartieron meriendas al aire libre, participaron de una jornada de Cine Debate en la Casa del Adolescente y hasta trabajaron de manera colectiva en la creación de una bandera del Programa. La secretaria de Educación, Mariana Andereggen, expresó: “Cuando nos llega la propuesta, no dudamos en sumarnos con nuestros equipos del Departamento de Inclusión, porque teníamos la certeza de que las trayectorias escolares interrumpidas, y en algunos casos el analfabetismo funcional, son cuestiones comunes en las breves vidas de estos chicos y chicas. Y sabemos que esta vulneración de su derecho a la educación, se convierte en un obstáculo insalvable a la hora de pensarse en otros proyectos de vida saludables como conseguir un trabajo o capacitarse para desarrollar un oficio o una vocación. Es así, que más allá del trabajo puntual de coordinadores, tutores y docentes, estamos articulando con toda una gran red de organismos y políticas públicas que permitan garantizar este derecho y las oportunidades para otros posibles proyectos personales".