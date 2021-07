Investigan presunto caso de abuso en una escuela rafaelina

En la mañana de la jornada de ayer, en el ámbito educativo, una noticia de esas que es raro encontrar en los anales de la ciudad y la región, sacudió la calma cotidiana en lo que aparentaba ser un día más.

No era para menos. La noticia, que circuló viralmente a través de whatsapp y las redes sociales, daba cuenta de un hecho de por sí repudiable y aberrante: la existencia de una denuncia policial en la cual se acusaba a una persona mayor de edad, de sexo masculino, de haber protagonizado un presunto abuso a una nena de 7 años que cursa el 2° grado de la escuela primaria en el Colegio San José de Rafaela.

El abuso, según el mensaje viral, habría ocurrido en uno de los baños de la escuela y habrían sido «tocamientos» o «manoseos», de una persona «vestida de profesor» hacia la niña. Según se recabó, un profesional médico que revisó a la niña habría confirmado la existencia del hecho.

Siendo precisos, el mensaje que circuló por las redes sociales, decía textualmente lo que sigue:

"Hola familias, buen día.

"Quizás muchos están enterados ya. Ayer por la tarde (por el miércoles) en la escuela una nena de 2 grado sufrió un abuso en el baño, fue manoseada. Reconoce al agresor como «un mayor integrante de la institución», una persona vestida de profesor. Aun no se sabe quien es. La denuncia [policial] ya está hecha. La nena está bien (de salud física), en observación.

"Por favor como padres, debemos unirnos y exigir a la institución seguridad para nuestros hijos e hijas, esto no puede pasar más. Apoyemos a estos padres, nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros", concluye.



COMO SIGUIO

Con el correr de las horas, y como ninguna autoridad educativa del Colegio se habría comunicado con los padres de la niña para explicar lo ocurrido desde un primer momento, los ánimos comenzaron a exasperarse y tanto los progenitores como «padres autoconvocados» se dieron cita en el portón de ingreso a la institución sobre calle 9 de Julio, pidiendo que alguna autoridad del San José brinde explicaciones certeras sobre el hecho denunciado.

Cabe agregar que el representante legal de la escuela dijo que -siendo en ese momento las 13.00- se habían enterado sólo "tres horas antes" del acontecimiento y de la charla con los padres, por lo que se desprende que tanto los padres como la escuela se habrían enterado al mismo tiempo, quizás por la viralización de la denuncia social en las redes.

De todos modos, ya con los padres en las puertas del Colegio pasado el mediodía los ánimos ya estaban exaltados, y cuando el representante legal del Colegio, el Dr. Alejandro Bonet salió a la calle a brindar explicaciones, ante la falta de respuestas concretas, los adultos que allí se encontraban se exasperaron aún más y comenzaron los gritos, las acusaciones, fuertes cruces de miradas y hasta algunos empujones de quienes quisieron entrar por la fuerza en la escuela, en el momento en que Bonet no supo contestar si el presunto abusador se encontraba en esos momentos dentro del edificio del establecimiento. Eso es lo que se observó claramente en la improvisada conferencia de prensa, como se dijo, en la vereda del lugar.

Lo que si remarcó Bonet es que había imágenes de cámaras de seguridad en las instalaciones, donde se podría chequear o rastrear lo sucedido, y que estas imágenes ya estaban en poder de la Justicia.



IMPORTANTE

DECISION

Al cierre de la tarde de la víspera, una fuerte decisión que fue tomada por padres y alumnos fue recibida en esta Redacción, la cual dice lo siguiente.

"En rechazo a la decisión del Colegio de continuar con el dictado de clases presenciales sin que se tomen medidas para garantizar la seguridad interna, los alumnos anunciaron que no concurrirán al establecimiento este viernes (hoy) a la vez que convocaron a toda la ciudadanía, a una sentada frente al edificio a partir de las 11:30 para exigir un pronunciamiento institucional".



COMUNICADO OFICIAL

DEL COLEGIO

Ya con la especie circulando por toda la ciudad, con los padres de los niños justamente preocupados e indignados por la situación, el Colegio dio a conocer un comunicado oficial sobre el tema que dice textualmente lo siguiente.

"Ante las diversas publicaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales de un presunto caso de abuso sexual de una menor de nuestro Colegio, queremos informar que las autoridades de la Institución se han puesto a disposición de las autoridades locales para el total esclarecimiento del hecho, y se han activado todos los protocolos vigentes para que intervengan desde el Ministerio de Educación de Santa Fe.

"Dada la gravedad de la acusación queremos dar tranquilidad a toda la Comunidad Educativa; este hecho será esclarecido e instamos a que podamos preservar a la menor de la manipulación mediática, como así también a todos los que integran la Comunidad Educativa.

Todos los que formamos parte de este Centro Educativo nos comprometemos en este caso en busca de la verdad y el interés superior del niño, niña y adolescente".

Sin embargo, lo que resalta en la centralidad de este texto, no es la preocupación por el posible delito sexual del adulto en cuestión, ni el estado físico y psicológico de la niña y sus familiares.

Lo que parece llevarse toda la preocupación del Colegio -y así lo destacan ellos mismos- es "preservar a la menor de la manipulación mediática", como si lo ocurrido fuese responsabilidad u obra de la prensa o de los periodistas. Sumamente curioso, pero lugar común en los tiempos que corren.



ABRAZO SIMBOLICO

En el mismo acto, se produjo un «abrazo simbólico» al Colegio San José, llevado adelante por los allí presentes, casi todos ellos padres de alumnos del segundo grado de la escuela primaria, quienes eran lógicamente los más preocupados por la situación.

Cabe agregar que en sus expresiones en la puerta del Colegio, el abogado Bonet no dio muchas más precisiones que las que quedaron plasmadas en el comunicado oficial.

Lo más destacado que agregó fue que, "[los padres] declararon la situación de la menor, y se hizo un acta de lo que se habló elevándose la misma al Ministerio [de Educación]".



ACTUACION

JUDICIAL

Finalmente se debe señalar lo llevado a cabo por personal judicial y policial con respecto a lo ocurrido, lo cual divulgó el mismo letrado Bonet.

Así, sostuvo que, "se hizo presente [en el Colegio] la policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) enviada por la fiscal Dra. Angela Capitanio [que tomó el caso y es la responsable de la Unidad Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFas) de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela] y nos pusimos a disposición de la justicia para que puedan investigar toda la situación que se generó a causa de este hecho".

Concluyó: "Se llamará [a declarar] a las personas que pueden haber sido testigos del hecho para que se presenten según lo que disponga la Fiscal. El personal de la Agencia de Investigación Criminal vino a dialogar con quienes puedan haber estado involucrados y la fiscal pidió que por una cuestión de orden esas personas sean citadas en Fiscalía".