"Creo fervientemente en el desarrollo deportivo"

(Por Darío Gutiérrez). La vimos crecer como deportista en una disciplina muy exigente, donde generalmente lo individual toma mayor dimensión por sus características. Representó en numerosas oportunidades al país, fue profesional y desarrolló una carrera tenística que le permitió tener otros conocimientos que van más allá de un court. Inclusive, luego de su retiro prácticamente no se quedó quieta ya que estuvo abocada a la enseñanza en la Escuela de La Cañada, a la par de seguir bregando en el ámbito dirigencial tanto en la Liga del Litoral como la AAT. Pero hoy Florencia Molinero tiene sus primeros días como Secretaria de Deportes de Santa Fe, luego que el gobernador Omar Perotti la confirmara tras la renuncia del mes pasado de Claudia Giaccone.

En este rol netamente dirigencial desde el Estado, la ex jugadora de 32 años nos contó que "si bien es una gran responsabilidad, estoy muy contenta que tanto el Gobernador como el Ministro hayan pensado en mi para ocupar este cargo. Y después, estamos arrancando, armando el equipo de trabajo, nos estamos interiorizando de un montón de cosas para cumplir con los objetivos hasta el final del año, como así también para 2022".

El aspecto positivo del contexto de su asunción fue la paulatina flexibilización de actividades, que incluyó al deporte. "Si, a partir del sábado 31 ya se puede volver a la competencia, si bien es de manera gradual, con protocolos, controlada y haciendo un análisis día a día, sin dudas que se pueda volver a competir a nivel local, zonal y provincial es una buena noticia", avaló Florencia.

En cuanto a si deberá conjugar lo que tiene que ver con la función social en el deporte y la de niveles federados, sobre todo en la elite, respondió que "Yo creo que es un poco todo, el alto rendimiento es muy importante para el deporte, los deportistas de ese nivel son muy importante porque motivan a muchos niños dándole visibilidad, mostrándose como referentes. Yo fui deportista de alto rendimiento, y también creo fervientemente en el desarrollo deportivo, en que el deporte puede aportar otras cosas muy importantes como transmisor de valores, disciplina, esfuerzo, y aportar a una formación general para una sociedad mejor. Siempre trato de tener en la cabeza eso, es decir que el deporte puede contribuir a la formación de todos los niños".

Respecto a lo que podrá manejar en cuanto a presupuestos, un tema siempre importante, Molinero señaló que "estamos en ese proceso, de formación de programas deportivos, en una planificación un poco más estable. Estamos en ese camino".

Como ejes centrales en sus objetivos de gestión, mencionó que "me parece que es muy importante la infraestructura. Son tres cosas fundamentales, desarrollo deportivo, infraestructura y capacitación, que van de la mano para hacer crecer el deporte y generar una buena dinámica en eso".

Finalmente, ante nuestra consulta sobre su continuidad o no en la participación (anterior al ingreso al gobierno provincial) en el Consejo Directivo de la Asociación Argentina de Tenis, Florencia manifestó que "Todavía no lo he decidido. Estoy dentro del Consejo Directivo, es un cargo totalmente ad honorem desde el primer minuto que participé, eso no ha cambiado. Pero dados los tiempos tendré que analizarlo".