Bizarrap, Duki y Nicki Nicole lanzaron "YaMeFui"

Nicki Nicole, Duki y Bizarrap lanzaron "Ya Me Fui", un tema que fue grabado en junio pasado en Miami, donde artistas de toda la escena urbana se congregaron, desde Tini hasta Lit Killah y Lali Espósito. Con respecto al videoclip, el mismo fue filmado entre Buenos Aires y Barcelona por Agustín Portela y Lucas Vignale, con el aporte de Bzrp.

"YaMeFui" reúne la versatilidad y creatividad de la producción de Bizarrap con el inconfundible estilo de Duki y la voz de Nicki Nicole, en lo que se anuncia como un éxito de reproducciones y escuchas digitales.

Este featuring llega en un gran momento profesional para los tres artistas. En primer lugar, Bizarrap celebra sus 2 billones de streams en Spotify y sigue de cerca la gloria con su music session #41 junto a Nicky Jam, que supera las 55 millones de reproducciones en esa plataforma.

Por su parte, Duki continúa su gira por España. Luego de cantar en Madrid frente a más de 5.000 personas y de agotar entradas en Barcelona, el artista sigue deslumbrando con su trap argentino por todo el país ibérico. Además, en este último tiempo, Duki lanzó un hit junto a Emilia, "Como si no importara", y otro con Rusherking, "Bailando te conocí".

Por último, la rosarina sigue disfrutando del éxito global que la puso en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y, en los últimos meses, lanzó temas que arrasaron en las plataformas junto a artistas internacionales como Pedro Capó, De La Ghetto, Lunay y el español Delaossa.

Sin lugar a dudas, actualmente los tres artistas son los máximos representantes mundiales de la música urbana nacional.

En paralelo, Duki y Bzrp se encuentran preparando su primer music session juntos, como consecuencia de una promesa que realizó el autor de "Goteo" si Argentina ganaba la Copa América.