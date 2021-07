Un fin de semana diferente en el TC

El Turismo Carretera (TC) realizará el próximo domingo una carrera especial a la que se la denomina "El Desafío de Las Estrellas" en el autódromo San Juan Villicum y, a diferencia de una competencia tradicional de la categoría, la actividad del sábado solo tendrá entrenamientos y no habrá clasificación. Además la grilla para la final se armará por sorteo, mientras que durante la competencia, los pilotos deberán ingresar a la zona de boxes para cambiar un neumático y para recargar combustible.

Según informó la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC), el sorteo se llevará a cabo el sábado 31 de julio a las 19:00 en el autódromo y cada piloto obtendrá de un bolillero el número que determinará su posición de largada para el domingo 1 de agosto. Se trata de una carrera especial porque no se llevarán a cabo ni la clasificación ni las series habituales de cada fin de semana de competencia, es decir, que se disputarán dos entrenamientos el sábado (con práctica de recarga de combustible y de cambio de neumáticos) y la final el domingo sin series previamente (como normalmente se desarrollan).

En tanto, todos los competidores estarán obligados a parar en boxes para realizar, como mínimo, un reabastecimiento de combustible (40lts) y una parada para cambio de neumáticos, los cuales se podrán realizar en la vuelta en la que se haya asignado al piloto de manera previa y no podrán ser de manera simultánea (una en cada parada).

El puntaje, más allá de ser una carrera de carácter especial, será el mismo que otorga cualquier otra competencia del campeonato regular.

Agustín Canapino (Chevrolet) arribará como líder del campeonato, condición que adquirió desde la primera cita de esta temporada en La Plata, y le lleva 41 unidades de diferencia a sus inmediatos perseguidores Josito Di Palma (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford). Por su lado, Mariano Werner (Ford), el campeón vigente, y ganador del Desafío de las Estrellas en 2017 en Termas de Río Hondo, se encuentra cuarto en el certamen por delante de Juan Pablo Gianini (Ford) -campeón de las TC Pick Up-; Leonel Pernía (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge), que obtuvo la victoria en la última edición del Desafío de las Estrellas en el circuito San Juan Villicum, en 2019. En el octavo lugar está Facundo Ardusso (Chevrolet), noveno Marcelo Agrelo (Torino) y en la décima colocación se ubica Marcos Landa (Torino).