Salud dio cupos extras para el regreso de deportistas

BUENOS AIRES, (NA) - El Ministerio de Salud anunció ayer que dispuso cupos extras de ingreso a la Argentina para los deportistas que deben regresar al país luego de finalizar sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en Japón.

"Los deportistas que ya hayan cumplido sus compromisos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 podrán ingresar al país y deberán cumplir el aislamiento correspondiente, de acuerdo a las medidas sanitarias establecidas para demorar el ingreso de la variante Delta del SARS-CoV-2", señaló la cartera de Salud en un comunicado.

Además, añadió que, "ante el riesgo del ingreso de la variante Delta y la situación epidemiológica actual, previo a regresar al país deberán presentar un resultado de test PCR negativo, realizado dentro de las 72 horas anteriores al viaje y en el lugar de origen".

"Los atletas e integrantes de las delegaciones tendrán que realizar un test de antígenos una vez llegados a territorio argentino. En caso de resultar positivos, los deportistas deberán aislarse en los dispositivos dispuestos por la autoridad sanitaria nacional, mientras se envían las muestras de laboratorio al Instituto Malbrán para su secuenciación", continuó el escrito.

Sin embargo, aclaró que en caso de que el resultado del test de antígenos sea negativo, "de todos modos deberán cumplir con el aislamiento según las pautas de la jurisdicción de destino, sin interacción con terceros y realizar la prueba de PCR al séptimo día. Hasta ese entonces, es importante que eviten traslados o circulación con otras personas y cualquier otra actividad social".

La decisión se da luego de las quejas de Los Pumas aún no habían podido programar su retorno a la Argentina tras ganar la medalla de bronce en la cita máxima del deporte. "No podemos volver a la Argentina. Que te digan que no podés volver a tu casa es muy fuerte", se lamentó esta mañana el entrenador del equipo albiceleste, Santiago Gómez Cora.