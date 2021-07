Ben Hur inauguró un moderno gimnasio

En el mediodía de este jueves el Club Sportivo Ben Hur realizó la inauguración oficial del nuevo gimnasio Sur, ubicado debajo de la tribuna general Este del estadio de fútbol "Néstor Zenklusen". El mismo tiene una superficie de 300 metros cuadrados cubiertos y tuvo una inversión de alrededor de 7 millones de pesos, cifra que en un 80 por ciento fue solventada por la propia entidad, de acuerdo a lo mencionado por el presidente Adrián Zenklusen.

Al acto, realizado sobre el ingreso al Club por la Av. Williner, asistieron el intendente Luis Castellano y el Subsecretario de Deportes del municipio, Ignacio Podio; mientras que se leyeron notas de salutación del gobernador Omar Perotti y el Senador Dep. Alcides Calvo.

"Prácticamente hace 4 años se venía forjando la idea en este lugar que no tenía actividad en el club, queríamos inaugurarlo el año pasado en el 80º aniversario, pero por la pandemia no fue posible. Para los dirigentes fue agilizar el ingenio para culminarlo, y hoy pudimos inaugurarlo, una gran alegría posible por el acompañamiento de las subcomisiones, padres que aportaron su trabajo y colaboración", destacó el titular de la entidad.

Asimismo, expresó que "Ben Hur hoy es una institución ordenada que no solamente busca brindar servicios a sus deportistas, a sus niños, sino que los clubes trascienden un barrio, son claves para el desarrollo de una ciudad. Articulando políticas de crecimiento junto a la Municipalidad, las instituciones deportivas somos necesarias para que los chicos tengan un futuro promisorio a pesar de los flagelos que estamos viviendo".

Luego, el intendente Castellano resaltó que "Ben Hur es el club de mi barrio, el que mis hijos tuvieron desde chicos, viniendo a la Colonia y luego a realizar deporte y formarse también como personas. Hoy los amigos que tienen los han hecho aquí, y mas allá que en las competencias se puede ganar o perder, lo que quedan son los valores, y esos quedaron en gran parte arraigados con ellos y sus afectos. Eso se lo quiero agradecer a Adrián que le toca hoy conducir los destinos del club, como lo fue anteriormente su padre, y a todas las Comisiones Directivas".

Cabe mencionar que junto al gimnasio se construyó un depósito de 75 metros cuadrados. El gimnasio funcionará desde las 7.30 y será coordinado por el profesor César Bessone, con cuatro profesores de Educación Física que estarán a cargo de las actividades.



UNA BUENA NOTICIA

Durante su discurso, Castellano mencionó que "posiblemente antes de fin de año pueda salir la licitación para el Canal Sur. Esperemos que sea así, estamos trabajando en esa tarea junto al gobernador Omar Perotti, para que de esa manera Ben Hur ya no sea un Club partido en dos por el Canal, sino que sea uno solo".

Recordemos que el entubado en el sector que recorre las instalaciones es un pedido de vieja data, ya que luego de cada lluvia importante se produce un socavamiento que preocupa muchísimo a las autoridades, profesores y deportistas.