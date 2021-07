Fernández empuja a Rossi a renunciar como ministro Nacionales 29 de julio de 2021 Redacción Por El Presidente consideró que los candidatos deben dejar el cargo que ocupan. "Es una regla ética", afirmó desde Perú.

FOTO NA EN PERU. Fernández participó del acto de asunción del presidente Pedro Castillo.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y de Defensa, Agustín Rossi, dejarán su Gabinete para ser candidatos en Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente, por una cuestión "ética".

"Vamos a esperar a mi regreso y vamos a poner todo eso en orden. Todos los que son candidatos, deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse", resaltó Fernández al ser consultado sobre los ministros que son postulantes en estas elecciones.

En declaraciones televisivas desde Lima, donde asistió a la asunción del flamante presidente de Perú, Pedro Castillo, el jefe de Estado sostuvo: "Es una regla ética que quiero preservar y la verdad es que de Daniel Arroyo es muy grande, también la pérdida de Agustín (Rossi) es muy grande para mí. La pérdida de Vicky Tolosa Paz es muy grande pero es la regle que me impuse".

"Tengo un nombre para suceder el nombre a Daniel Arroyo, pero téngame paciencia un poquito, voy a volver a llegar a la Argentina, voy a reunirme con esa persona y ahí lo anunciaremos", resaltó el Presidente. Según supo NA, el próximo ministro de Desarrollo Social será el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

La salida de Arroyo era algo que se barajaba y el nombre de Zabaleta había comenzado a sonar días atrás, algo que será confirmado por el jefe de Estado a su regreso de Perú, adonde fue para participar de la asunción de su par de ese país, Pedro Castillo.

Sin embargo, el alejamiento de Rossi no estaba claro, ya que el ministro de Defensa había dicho que esperaba mantenerse en el cargo hasta las elecciones.



EN PERU

Fernández participó ayer en Lima de la asunción del nuevo mandatario de Perú, Pedro Castillo, con quien también mantuvo un encuentro bilateral. Además, el mandatario argentino mantuvo encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y de México, Marcelo Ebrard, y con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso.

"Más allá de las diferencias, estoy muy contento, me pareció un buen discurso, con mucha proyección de futuro; de verdad nos podríamos sumar a las palabras de Castillo", sostuvo Fernández sobre las primeras palabras que brindó en público el flamante mandatario peruano.

Al respecto, agregó: "Sabemos dónde están los problemas y las dificultades. Ha quedado al descubierto la importancia del Estado, y me parece que el mensaje ha sido muy claro", señaló Fernández tras participar en el Congreso de la República de la sesión solemne de transmisión de mando a quien triunfara, con el 50,13 por ciento de los votos, en el balotaje de junio pasado.

El izquierdista Castillo triunfó en la segunda vuelta electoral frente a Keiko Fujimori y Fernández había sido uno de los primeros presidentes en felicitarlo en las redes sociales, pese a que aún no había sido proclamado electo oficialmente.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú proclamó recién el 19 de julio como presidente electo a Castillo, de 51 años.

Tras asistir a la ceremonia en la que Castillo tomó posesión del cargo, Fernández se trasladó junto a los otros jefes de Estado invitados y sus correspondientes comitivas hacia el Centro de Convenciones Lima, donde participaron de un almuerzo oficial ofrecido por el mandatario anfitrión.

Posteriormente, Fernández y Castillo mantuvieron la reunión bilateral, en lo que significó una de las primeras audiencias que ofreció el flamante mandatario luego de haber asumido.

Este jueves, la actividad oficial de Fernández se iniciará con su traslado a la Base Aérea del Callao, desde donde viajará a Pampa de la Quinua para participar de un acto conmemorativo de asunción de mando del presidente electo peruano.

Por último, Fernández y su comitiva se trasladarán al Aeropuerto de Ayacucho, donde partirán en un vuelo especial de regreso hacia la ciudad de Buenos Aires.



Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter