El Gobierno asistirá a las Pymes para que contraten a jóvenes

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El Gobierno lanzó ayer el programa "Te Sumo" para promover el empleo joven en pymes de todo el país, que contempla asistencia estatal para el pago de salarios, reducción de contribuciones patronales y beneficios para las empresas que contraten mujeres o personas no binarias.

La iniciativa cubrirá entre el 70 y el 90% del salario inicial por 12 meses y está orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años con estudios secundarios completos. El aporte del Estado por cada salario se adecuará al tamaño de la empresa: así, será de $18.000 en las micro, $14.000 en las pequeñas y $11.500 en las medianas.

El lanzamiento se realizó en una empresa ubicada en el Parque Industrial del partido bonaerense de Almirante Brown y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

"Te Sumo" continúa la línea de las políticas de género que impulsa el Gobierno nacional, ya que los beneficios para las empresas serán mayores en caso de contratar mujeres o personas no binarias. En tanto, la reducción de las contribuciones patronales durante el primer año desde la contratación, alcanzará a un 95% del total en caso de mujeres y personas no binarias, y será del 90% para los varones.

Las pymes que quieran calificar al nuevo programa oficial tendrán que inscribirse en el Portal de Empleo y hacer click en el botón "Programa Te Sumo". Luego, la oficina de empleo del Ministerio de Trabajo más cercana al domicilio de la pyme se va a contactar.

El Poder Ejecutivo destacó que el programa Te Sumo es federal y podrán inscribirse empresas de todo el país. La iniciativa será ejecutada conjuntamente por los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el INDEC, la desocupación de jóvenes de entre 18 y 29 años llega al 17% entre los varones, y al 24,9% entre las mujeres, superando la media de desempleo nacional, que en el primer trimestre del año llegó al 10,2%. En este marco, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó este miércoles que el nuevo programa tendrá como objetivo fomentar la inserción laboral de 50.000 jóvenes de 18 a 24 años en una primera etapa.

"Se busca que sea la primera experiencia de tener un empleo formal para jóvenes de todo el país", expresó el ministro, quien a la vez subrayó que Te Sumo "va a dar un incentivo económico muy fuerte que además va a ser mayor en el caso de las mujeres jóvenes".