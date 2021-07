"Queremos recuperar el diálogo entre el Concejo y los vecinos"

Florencia Muriel dio un brusco giro al renunciar a la presidencia del centro comercial abierto Paseo del Centro y postularse como precandidata a concejal por el partido vecinalista "Rafaela Mi Ciudad" junto al doctor Mauricio Melano, entre otros. Mientras prepara la estrategia de campaña, que comenzará el 13 de agosto, y avanza con la elaboración de un menú de proyectos, acepta una charla abierta a modo de presentación de un espacio que se estrena en las elecciones primarias del 12 de septiembre próximo.

- ¿Por qué quiere ser concejal?

- Cuando me preguntan por qué quiero ser concejal, lo primero que pienso es que creo y estoy convencida de que puedo aportar muchísimo a la ciudad. Si bien hice mi camino y soy conocida por lo que es la gremial empresaria y más que nada por lo que es el sector de centros comerciales abiertos, uno va aprendiendo, comienza a amar y a defender ese sector y a palpar otro tipo de realidades. La verdad que me considero una persona bastante inquieta y con ganas de aprender constantemente y de crecer no solo en lo personal sino también en lo profesional y a la vez poder aportar y volcar mi mirada desde otro lugar para poder colaborar en el crecimiento de la ciudad. Junto a Mauricio Melano y todo el equipo estamos convencidos que podemos aportar positivamente a la ciudad. Rafaela es una ciudad con muchísimo potencial y oportunidades que muchas veces no se aprovechan, personalmente participo y aporto desde otras instituciones y a raíz de los cambios que hoy se viven debido a la pandemia, hice un clic interior y me planteo la posibilidad de ser pre candidata y comenzar a trabajar con otra mirada, siempre sumando.

- ¿Qué opinión tiene respecto al Concejo actual?

- Creo que no están aprovechando su capacidad y energía para trabajar de manera constructiva y se nota una falta de dialogo muy importante, si bien la situación vivida por el Covid-19 nos desestabilizó a más de uno, el Concejo se debería haber mostrado de otra manera, más unido, más fuerte y con más colaboración a los vecinos. Nuestra idea y propósito como equipo es poder postularnos para fortalecer el diálogo que hoy vemos muy escaso dentro del Concejo. Tanto Mauricio como yo nos proponemos ir cerrando esa grieta que se manifiesta a través de críticas permanentes que no suman y no construyen, por eso nuestra idea al armar esta lista y presentarnos es poder cambiar eso y generar un diálogo constructivo, que sea genuino y por sobre todo fortalezca a nuestra ciudad.

- ¿Cómo definirían "Rafaela Mi ciudad"? ¿Quiénes los conforman?

- Rafaela mi ciudad es un espacio nuevo, conformado por rafaelinas y rafaelinos comprometidos con la ciudad y dispuestos a trabajar para encontrar soluciones. Creemos en el diálogo, en la construcción de puentes que permitan generar debates fructíferos. Tenemos como principal objetivo ser la voz de esos ciudadanos que como nosotros están cansados de la grieta y de la crítica sin propuestas, queremos mostrarnos tal cual somos, personas jóvenes comprometidas a trabajar y pensar desde la humildad en una Rafaela. Nuestra lista la conforman jóvenes profesionales de nuestra ciudad, cansados de ver como oficialismo y oposición se desgastan en discusiones muchas veces estériles. Pensamos en un espacio nuevo, sin presiones de ninguna estructura partidaria, con libertad para opinar y plantear nuevos proyectos, sin rendir cuentas a nadie más que a la sociedad rafaelina. Estamos convencidos que tenemos mucho para aportar y esperamos que la ciudadanía confíe en nosotros.

- En su caso tiene una clara identificación con el sector productivo, el comercio, los servicios y la industria. ¿De alguna forma espera representar a

- En mi caso voy a representar al emprendedor, al pequeño comerciante que se levanta todos los días a trabajar, al industrial que sigue invirtiendo y apostando, a todas la pymes de la ciudad que generan empleo y recursos para Rafaela. El sector privado realiza aportes económicos muy importantes a las arcas del estado en términos de tributos municipales, provinciales y nacionales y muchas veces se percibe que esos recursos no vuelven en servicios o infraestructura que mejoren la competitividad de nuestras pymes. Me parece interesante poder plantear estos temas en el Concejo, y que puedan ser debatidos con diálogo, seriedad y coherencia. Con Mauricio Melano en el Concejo aportaremos sobre un tema clave en los próximos años postpandemia: el sistema de salud de nuestra ciudad.

- ¿Quién es Florencia Muriel?

- Tengo 32 años, soy mamá de Pedro, ex presidenta del Centro Comercial Abierto Paseo del Centro, comerciante y licenciada en Recursos Humanos. Cursé mis estudios primarios y secundarios en escuelas públicas de la ciudad y mi carrera universitaria en UCES Rafaela. Vengo de una familia honesta y trabajadora, mis padres fueron empleados de comercio desde jóvenes. Hoy trabajo con mi familia, lo que me permite poder afrontar esta oportunidad, junto a mi papá llevo a cabo la tarea de sostener 2 comercios tradicionales de la ciudad, algo que por el contexto que actualmente vivimos se torna por momentos bastante difícil. Soy una persona inquieta, curiosa, me gusta ayudar, aprender constantemente, y es por ello que hoy la principal meta de nuestro equipo de trabajo es poder llegar al Concejo. Siempre me mostré tal cual soy, transparente y con humildad trabajando para el sector privado y en mi gestión de centro comerciales abiertos. De la misma manera lo voy a hacer junto a Mauricio y todo el equipo si la ciudadanía nos elige.