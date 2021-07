Circo Gueorgue se prepara para retomar la actividad Locales 29 de julio de 2021 Redacción Por Esta varado en nuestra ciudad desde hace 4 meses. Ya con las nuevas habilitaciones producto de la baja de casos de Covid-19, la próxima semana hará su estreno en la tradicional esquina de Av. Roque Sáenz Peña y 1º de Mayo.

FOTO DIEGO CAMUSSO PREPARATIVOS.

El Fabuloso Circo Gueorgue comenzó en nuestra ciudad con los preparativos para volver a funcionar después de un largo parate a raíz, indudablemente, de esta famosa e interminable pandemia de coronavirus. El mismo llegó a Rafaela hace 4 meses, donde anteriormente había estado funcionando en Morteros y en otras localidades de la provincia, pero nunca pudo abrir sus puertas aquí porque justo se iniciaba la segunda ola de contagios de Covid-19, con lo cuál el municipio no los pudo autorizar a trabajar. Pero de tanto esperar, este jueves, y tras una reunión con Marcelo Lombardo, el secretario de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela, recibieron el OK para poder a retomar la actividad, que está previsto para el próximo viernes 6 de agosto a partir de las 20 en la esquina de Av. Roque Sáenz Peña y 1º de Mayo.

"Estamos muy entusiasmados con poder hacer nuestro debut en la ciudad después de más de 4 meses de espera. Ya estamos armando todo lo que es la estructura del circo, armando los frentes y tomando todas las medidas para poder armar la carpa. Para ellos, además de nuestro personal que se dedica al armado de la estructura, estamos convocando gente también para que no de una mano", expresó Marcos Antonio, uno de los encargados del circo, a LA OPINION.

“Venimos de un año de pandemia que nos ha cambiado todo, y mas en esta actividad en la que no somos una necesidad sino una diversión pero tenemos buena expectativa, con mucha felicidad, contentos y emocionados por lo laboral y lo que significa salir al escenario para nosotros”, acotó en otro segmento de la charla. Por otro lado remarcó que "fuimos un sector muy golpeado y olvidado. Muchos no sabíamos que hacer, pero fue durísimo, pero acá estamos para nuestro público”.

"Dentro de la empresa, somos unas 72 personas de todos lados, de Tucumán, Buenos Aires, de Venezuela y países limítrofes, pero mi residencia es en una casa rodante. Como no podíamos trabajar, de a poco cada uno fue regresando a sus casas. Y los que nos fuimos quedando, recibimos el apoyo de los ciudadanos rafaelinos, que fueron muy amables con nosotros y nos ayudaron con muchas cosas, como alimentos y mercaderías, para poder subsistir. Así que estamos muy agradecido por la amabilidad que tuvo la ciudad para con nosotros", sostuvo el entrevistado en la continuidad de la charla.

Con respecto a la situación sanitaria de la empresa, Marcos comentó que "gracias a Dios no hemos tenido contagios dentro de nuestro grupo, donde siempre nos hemos cuidado y nos hemos mantenido unidos. Por suerte, ahora estamos todos vacunados contra el coronavirus, algunos con una dosis y otros con dos". También expuso que "en estos días están llegando todos los artistas, ya que tenemos un gran espectáculo que ofrecer con alrededor de 20 personas, ya que contamos con malabaristas, magos, trapecistas, contorsionistas y equilibristas, además del péndulo fantástico y el globo de la muerte".

Sobre las dimensiones de la carpa, Marcos Antonio comentó que "tenemos una capacidad de 1.200 personas, pero vamos a funcionar con un aforo de 150 personas por función, con burbujas de 4 o 6 personas por familia, y con todos los protocolos correspondientes a implementar, como el uso del alcohol, el barbijo y la temperatura".



ENTRADAS ANTICIPADAS

Por otro lado, a partir del lunes, los organizadores del circo comunicaron que ya se pueden adquirir las entradas anticipadas para evitar aglomeraciones de gente, ya que el debut será el próximo viernes 6 de agosto a partir de las 20 horas. mientras que el sábado y domingo habrá dos funciones, a las 20 y 22 horas. En cuanto a los precios de los ingresos, hay distintos valores, ya que habrá 4 ubicaciones, plateas, plateas preferencial, palcos comunes y palcos vip, siendo la más económica 300 pesos. "Vamos a brindar un espectáculo único y fantástico para toda la familia, así que esperamos a todos los rafaelinos que nos vengan a acompañar en esta nueva reapertura", finalizó Marcos.

