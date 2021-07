Martorano: "agosto es el mes para completar los esquemas de vacunación"

La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, brindó detalles este miércoles de lo acordado durante la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) llevada adelante este martes en la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, amplió cómo continuará la vacunación en la provincia para personas de 12 a 17 años. En ese marco, Martorano destacó: “Tenemos la directiva a nivel nacional y de nuestro gobernador, Omar Perotti, de acelerar la vacunación en base a los tiempos que estamos viviendo: por un lado la temperatura, por otro lado el ingreso de la cepa Delta, que se ha dado en el país pero está controlada”. A su vez, la ministra agregó que a pesar de tener este control sobre esa variante del Coronavirus “sabemos que puede haber circulación y es por eso que desde hace algunas semanas empezamos a acelerar el ritmo de vacunación para tener un agosto de segundas dosis”. La funcionaria destacó que en la provincia “hace una semana que iniciamos la aceleración en el plan de vacunación para colocar segundas dosis. Tal es así, que en el día de hoy - sostuvo - se aplicarán 35 mil vacunas de segundas dosis. Es un número interesante”.



ARRIBO DE VACUNAS MODERNA

Consultada sobre como se llevará a cabo la distribución de las vacunas Moderna, la titular de la cartera sanitaria comentó: “Contamos con 3 millones y medio de vacunas del laboratorio Moderna a nivel nacional que van a ser distribuidas y llegarán a Santa Fe por lo que debemos coordinar la logística de temperatura, ya que se aloja en menos de 21 grados”, detalló, a la vez que recordó que “también hay una compra de 20 millones de dosis aparte”. De acuerdo a la logística descripta la ministra explicó que “la semana que viene saldríamos a vacunar a todos juntos. La decisión es que se alcanzará a personas de 12 a 17 años con condiciones priorizadas”.



GRUPOS PRIORIZADOS

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto aclaró que: “Desde hoy se pueden rectificar o ratificar datos, incluidas las comorbilidades que van a ser consideradas en esta población. Es importante considerar que todas las personas que asistan a la vacunación con consentimiento voluntario entre los 13 y los 17 años o con el consentimiento mediante una declaración que va a traer el padre o la madre para quienes tengan 12 o 13 años van a asistir siempre que cuenten con las comorbilidades que figuran en la web”. Las personas comprendidas en este grupo son quienes padecen las siguientes comorbilidades:

● Diabetes tipo 1 o 2.

● Obesidad grado 2 (Índice de Masa Corporal > 35) y grado 3 (Índice de Masa Corporal > 40).

● Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

● Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

● Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

● Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

● Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

● Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

● Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

● Personas con tuberculosis activa.

● Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

● Síndrome de Down.

● Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

● Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

● Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

● Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

● Personas con pensión de ANSeS por invalidez aunque no tengan CUD.

● Personas con pensión de ANSeS por trasplantes aunque no tengan CUD.



LLEGADA DE SPUTNIK V

Y COMBINACIÓN DE VACUNAS

Por último, Martorano explicó que “probablemente llegue otro embarque en la semana próxima de Sputnik y como llegan se colocan. También están autorizadas las fases finales en Richmond así es que, de la mano de esto, la idea es completar en agosto los esquemas de Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik en mayores de 50 y 60 años, mientras se realiza los estudios de combinación”. “Pfizer y Moderna son dos vacunas de ARN mensajero, es decir, son vacunas con similitudes de muy buena calidad y probablemente puedan ser una muy buena combinación. Pongo el caso de Alemania que se colocó una dosis de AstraZeneca y otra de Moderna. Pero se realizan los estudios pertinentes”, argumentó Martorano. La funcionaria finalizó aclarando que “también se ha realizado el pago por parte de la ministra de Salud de Nación para las 200 mil dosis de Cansino (es una vacuna de única dosis con el componente de la Sputnik 2)”.