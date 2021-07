A raíz de los embates oficiales, muchos rememoran el histórico conflicto entre el sector agropecuario y el Gobierno por “la 125”. Para Mayoraz, “el clima enrarecido que se vive hoy no está muy lejos del 2008”.

En ese sentido, admitió: “falta un poco más de falta de respeto del Gobierno nacional para que se reaccione como en ese entonces, actualmente fueron por la carne y no por los granos, pero tenemos que trabajar en conjunto los sectores de la producción para podernos defender entre todos”.

Por último, reflexionó: “ojalá no lleguemos a eso y que este Gobierno entienda el enorme daño que produce la intervención de un mercado, además de la gran cantidad de dinero que ha dejado de percibir el Estado por el cierre de exportaciones”.