Suboficiales de Policía para el Departamento

El comisario mayor Ricardo Arnodo Suárez, titular de la Policía del departamento Castellanos, en diálogo con LA OPINION abordó tres temas que tienen que ver con la diaria labor llevada adelante, en pos de brindar seguridad a la comunidad en general.

- ¿Cómo evalúa la labor que se lleva adelante en el Comando Unificado, en mérito a la diaria labor que se impone para velar por la seguridad ciudadana?

- Conforme a su pregunta, resulta importante que la gente sepa qué es el Comando Unificado, organismo que se encuentra conformado por Bruno Rossini, secretario de Gestión Social e Institucional del ministerio de Seguridad de la Provincia; Maximiliano Postovit, secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad local; y un equipo de trabajo integrado por personal de fuerzas de seguridad federales y provinciales que operan en Rafaela, como la Unidad Regional V y las Policías de Acción Táctica, Seguridad Rural y Seguridad Vial.

En cuanto a la evaluación de las tareas que desarrolla el Comando Unificado, desde la Jefatura de la Unidad Regional V las vemos como muy positivas, toda vez que se unifica el trabajo que se lleva adelante en el territorio para trabajar de manera mancomunada aunando esfuerzos.

En ese sentido, es dable de destacar que las reuniones se realizan semanalmente, y allí se analizan mediante el mapeo del territorio los hechos delictivos acaecidos en la semana fenecida, a los fines de diagramar acciones conjuntas para evitar esas situaciones, coordinar tareas de patrullaje preventivo y operativos de control vehicular, etc.

Asimismo, es importante destacar que dicho Comando genera una unidad de criterio, para que el trabajo preventivo no se vea disperso, o que cada fuerza adopte una forma de trabajo independiente, sino que los titulares de cada dependencia que participa en estas reuniones, lleven a su personal las directivas precisas para desarrollar sus tareas conforme el conjunto.

- No son pocos los casos de capturas de menores infringiendo la ley, y porque así lo determina la ley muchas veces son entregados a los progenitores. Posteriormente, importante cantidad de dichos transgresores reincide en el delito. ¿Qué genera en la fuerza policial dicha situación?

- Al respecto le puedo decir que se trata de una cuestión inherente a la Justicia Penal, de la cual nosotros como auxiliares de la misma debemos respetar, toda vez que las decisiones adoptadas en ese sentido se encuentran estipuladas en las leyes provinciales, basadas en las convenciones, tratados, etc., con rango constitucional.

Por otra parte, el personal policial se ha capacitado en todo lo inherente al menor en conflicto con la ley penal, razón por lo cual se trabaja de manera constante y mancomunada con el Juzgado de Menores, la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, y otras dependencias que intervienen en esta problemática.

- El departamento Castellanos cuenta con 47 distritos, y en un número interesante de ellos solamente se dispone de un efectivo policial. ¿Cómo se trabaja para lograr efectividad en las respuestas frente a sucesos delictivos?

-A decir verdad, debo señalar que son pocas las dependencias policiales que cuentan con un solo efectivo que, por otro lado, más allá de lo que habitualmente se cree sobre estas (Subcomisarías y Destacamentos), en mayoría cuentan con un efectivo y jefe o subjefe, razón por lo cual serían dos efectivos. Y aquellas que cuentan con un solo efectivo, se complementan con las unidades de orden público vecinas, realizándose patrullajes y operativos conjuntos. Lo que se debe saber, tiene que ver con que están ubicadas (las dependencias policíacas) en distritos con poca población y casi nulos índices delictivos.

Finalmente, resta destacar que esta es una realidad conocida no solo por la Jefatura de la Unidad Regional, sino también por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, por lo cual se está trabajando denodadamente. Esto es así, porque en breve estará egresando del Instituto de Seguridad Pública (ISeP) un número importante de suboficiales de Policía, y serán destinados al departamento Castellanos a fin de ir paliando la situación que motivó su inquietud periodística.