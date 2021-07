El Museo Provincial de Ciencias Naturales Ameghino lanzó su tercer libro digital gratuito

El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, presenta su tercer libro digital y gratuito para su descarga online en formato PDF desde el sitio www.museoameghino.gob.ar

El nuevo trabajo, al igual que los anteriores, debió ser adaptado al soporte digital en virtud de la pandemia de covid-19 que impidió, hasta hace poco, la apertura de espacios culturales con la presencia de público.

La misión institucional del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Santa Fe “Florentino Ameghino” es la de “Inspirar y motivar al descubrimiento y la conservación de la naturaleza de los ríos Salado y Paraná y sus regiones ecológicas asociadas en la provincia de Santa Fe”. Y esa misión es la que da origen y causa a esta publicación.

“Fauna Silvestre en Los Bajos Submeridionales” brinda información actualizada sobre la fauna silvestre de dos sitios fundamentales como son la Reserva Privada de Usos Múltiples “Isleta Linda” y el Área Valiosa de Pastizal “La Salamandra”.

A través del aporte de especialistas de todas las disciplinas vinculadas a la conservación de la diversidad de la fauna y flora locales, este libro aporta datos estadísticos, históricos, geográficos y documentación fotográfica sobre dos de los monumentos naturales de nuestra provincia: el Venado de las Pampas y el Aguará Guazú.

Sobre el particular, el ministro de Cultura, Jorge Llonch, manifestó que “esta época de pandemia nos obligó a reconfigurar y rediseñar nuestros proyectos, pero no los dejamos de lado. Al contrario, los potenciamos con las ventajas que nos ofrece la tecnología que nos permite llegar a lugares impensados para un libro papel, poniendo al alcance de todos la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos”.

“Este trabajo de campo realizado durante más de dos años, gracias a la sinergia de los equipos de los ministerios de Cultura y de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, hoy llega a su fin a través de esta publicación; que a la vez es punto de partida para continuar con las investigaciones y el estudio de las especies con el objetivo permanente de generar conciencia medioambiental y compromiso de preservación para con nuestro hábitat”, finalizó el funcionario.

En cuanto a los destinatarios, el libro es valioso para todos los públicos, no sólo la comunidad científica, sino también para docentes de todos los niveles; estudiantes secundarios, terciarios y universitarios; aficionados al conocimiento de las ciencias naturales; museólogos e historiadores, entre otros.

Libros digitales en pandemia:

En palabras del coordinador del Ameghino, Andrés Pautasso: “En pandemia nuestro plan museológico previsto para 2020 y 2021 sufrió cambios, y hubo que reemplazar actividades de muestras y propuestas interactivas presenciales en el espacio por otras propuestas para nuestros públicos en formatos digitales. Este tercer título de la nueva línea editorial del museo es parte de la agenda adaptada a esta situación excepcional”.