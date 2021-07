Extenso temario en la sesión ordinaria del Concejo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Concejo Municipal se hizo saber que sesionará hoy, jueves 29 de julio, a partir de las 9, en su Sala de Sesiones “Mirta Rodríguez”. En la oportunidad se considerarán los asuntos que detallamos seguidamente:



Despachos de Comisión para la aprobación de proyecto



Ordenanza elaborado por Andrea Ochat y Luciana Paredes con la adhesión de María José Ferrero. Establece que calle Urquiza bis, entre Lisandro de la Torre y Misiones, tenga un sentido de circulación de mano única en dirección Oeste a Este.





Proyectos presentados



Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Designa con el nombre Oscar "Bayo" Girard al edificio público sitio del Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (N.I.D.O.).



* Ordenanza elevado por María José Ferrero. Crea el Programa para la Reducción de la utilización de sorbetes y vasos plásticos. Ordenanza



* Ordenanza remitido por María José Ferrero. Autoriza al Departamento Ejecutivo a instalar carteles con lenguaje de señas en plazas y paseos o parques públicos.

* Ordenanza elaborado por María José Ferrero. Crea la aplicación Sunchales App.

* Minuta de Comunicación presentada por María José Ferrero. Reitera Minuta de Comunicación Nº 879/2021, solicitando al Departamento Ejecutivo el Registro Municipal de Inmobiliarias creado por Ordenanza N° 2477.

* Ordenanza elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Dispone la incorporación del edificio Casa del Abuelo "Otoño Feliz" al Patrimonio Cultural Sunchalense.

* Minuta de Comunicación remitido por María José Ferrero. Solicita al Departamento Ejecutivo informe la cantidad y ubicación de reductores de velocidad que se encuentren colocados, según Ordenanza N° 1988.

* Ordenanza remitido por Oscar Trinchieri. Incorpora los servicios minoristas de agencias de viajes dentro del Programa de Asistencia a Sectores Económicos, establecidos según Ordenanza Nº 2822.

* Ordenanza elevado por Andrea Ochat y Luciana Paredes. Establece que el Departamento Ejecutivo debe realizar las gestiones con frentistas de calle Dentesano bis, entre Lisandro de la Torre y Av. Moreno, a fin de coordinar y concretar la realización de las obras necesarias para dar continuidad y accesibilidad en las veredas de dicho sector.

* Ordenanza elaborado por Andrea Ochat y Luciana Paredes. Dispone modificaciones en la Ordenanza Nº 1460 sobre ética en la función pública.





Notas oficiales y peticiones particulares





* Nota Particular remitida por María Fernanda Poletti. Solicita la incorporación de las empresas de viajes y turismo dentro de las actividades incluidas en el Programa Especial de Asistencia a Sectores Económicos.

* Nota Particular elevada por María del Carmen Gómez. Denuncia malos tratos en ámbitos del Liceo Municipal.

* Nota Particular remitida por María Delia Marengo. Remite copia de notas enviadas al Departamento Ejecutivo Municipal en el marco de su desvinculación laboral.

* Nota Institucional elevada por el Centro Comercial, Industrial y de la Producción Sunchales. Remiten para conocimiento del Concejo Municipal nota de solicitud de información pública presentada ante Departamento Ejecutivo.

* Nota Particular presentada por Propietarios de urbanizaciones de la ciudad. Solicitan se revisen las obligaciones impuestas por la normativa vigente para nuevos loteos.

* Nota Oficial remitida por el Departamento Ejecutivo Municipal

Remite décimo informe parcial conforme Ordenanza Nº 2822.