Amenazaron de muerte a Marcelo Tinelli después de Boca-San Lorenzo

Buenos Aires, 28 (TyC Sports) - Las amenazas en el fútbol argentino volvieron a tomar protagonismo, otra vez sobre Marcelo Tinelli, titular de la Liga Profesional. Ayer por la noche, luego de la victoria de San Lorenzo ante los pibes de Boca por 2-0 con goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza, al conductor televisivo le sonó el celular, pero no era Juan Román Riquelme ni nadie allegado a la dirigencia Xeneize, con quienes mantuvo un picante fuego cruzado al no acatar el pedido de postergar un día el partido en La Bombonera para que pudieran utilizar a sus habituales titulares.

El violento mensaje de Whatsapp decía: "Si no te portás bien, te vamos a llenar de plomo...". La información fue publicada pasadas las 11 de la noche por el periodista de espectáculos y director técnico Luis Ventura, a través de las redes sociales, justo cuando Tinelli estaba conduciendo un nuevo programa de ShowMatch. Lo que no se sabe a esta altura es si la amenaza fue judicializada o no.

ULTIMO MOMENTO !!!! Amenazaron de muerte a Tinelli : "Si no te portás bien te vamos a llenar de plomo...". Confirmado!!! — Luis Antonio Ventura (@LuisVenturaSoy) July 28, 2021



Cabe recordar que a fines de abril de este año Tinelli también recibió amenazas de muerte dirigidas hacia él y su familia y acudió a la Justicia. La fiscalía especializada en eventos masivos a cargo de Celsa Ramírez, la misma que lleva adelante las causas por la fiesta clandestina en Vélez, la violación a la cuarentena de Riquelme y su hijo y el homenaje ilegal a Diego Armando Maradona de parte de La 12 en 2020, realizó allanamientos e imputó a un socio de San Lorenzo por el hecho.

Si bien la identidad del agresor no trascendió, se sabe que éste tenía la calidad de socio refundador de San Lorenzo. "Cuánta locura, cuánta agresión. Qué momento difícil de odio estamos viviendo. Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos. Y todo esto por resultados futbolísticos (sí, por eso). Parece descabellado, pero es así. Se tiene que terminar la impunidad de estos violentos, que se amparan en 'defender los intereses y los colores del club'. Mi apoyo absoluto a mi familia en este momento", había publicado Tinelli en su cuenta de Instagram.