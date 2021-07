LAS ULTIMAS NOTICIAS EN POCAS LINEAS Nacionales 28 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

* El presidente Alberto Fernández participará en Lima de la asunción del nuevo mandatario peruano, Pedro Castillo, programada para hoy, en coincidencia con los festejos por el bicentenario de la independencia de ese país.

* Alvaro Uribe, de Colombia y José María Aznar, de España, entre otros ex mandatarios, manifestaron su respaldo al ex presidente argentino Mauricio Macri, a raíz de la denuncia que recibió del gobierno de Alberto Fernández por el supuesto envío de municiones a Bolivia en 2019.

* Los diputados nacionales de la UCR celebraron el acuerdo anunciado por el Gobierno para comprar 20 millones de vacunas del laboratorio Pfizer contra el Covid-19, pero cuestionaron la demora y afirmaron que "había que dejar de lado la ideología" en el manejo de la pandemia.

* Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica, aseguró que "el camino" de la vicepresidenta Cristina Kirchner es llevar al país "a Cuba y Venezuela y a una alianza con Putin (Vladimir)", en tanto agregó que "se nota" que al presidente Alberto Fernández "no se le murió nadie cercano por Covid".

* El Ministerio del Interior confirmó que arbitrará los medios para garantizar la vacunación de los ciudadanos designados como autoridades de mesa para los comicios legislativos de este año, tras los reiterados pedidos en ese sentido de la Cámara Nacional Electoral.

* El dólar blue registró ayer una nueva caída y operó a $183 para la venta, por lo que la brecha cambiaria volvió a ubicarse por debajo del 90 por ciento. El tipo de cambio informal perdió $1 con relación al día anterior y acumuló una merma de $2 en dos jornadas.

* El Tesoro saldrá a colocar deuda por $165.000 millones en una licitación de siete tipos de Letras del Tesoro, para renovar vencimientos de esta semana y tratar de hacerse de un financiamiento adicional para enfrentar los abultados compromisos de agosto.

* Las exportaciones de carne vacuna argentina cayeron 45% interanual en el mes de junio último por los cupos impuestos por el Gobierno, mientras las del Uruguay subieron 21%. Los datos surgen de un análisis realizado por técnicos del Mercado Ganadero Rosgan sobre estadísticas del INDEC.

* La AFIP reglamentó oficialmente los beneficios para monotributistas previstos en la ley de "alivio fiscal" para esos contribuyentes. Dicha medida retrotrae los valores mensuales de las cuotas correspondientes al período enero-junio de este año, a los vigentes en diciembre de 2020.

