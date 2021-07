La Provincia recibirá 70.280 vacunas para adolescentes con comorbilidades Locales 28 de julio de 2021 Redacción Por El Gobierno nacional distribuirá desde hoy 900 mil dosis de Moderna para inmunizar a los jóvenes de entre 12 y 17 años con factores de riesgo de todo el país. El Consejo Federal de Salud definió las condiciones priorizadas. En Santa Fe, hoy se reunirán funcionarios de la cartera sanitaria para organizar el operativo que comenzaría la próxima semana.

FOTO SCS COFESA. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, junto al resto de los responsables de áreas sanitarias de las provincias y la Nación.

La Argentina comenzará hoy el operativo de distribución en todas las jurisdicciones del país de 901.040 dosis de la vacuna Moderna, sobre un total de 3.500.000 que fueron donadas por Estados Unidos, para iniciar el esquema de inoculaciones de la franja poblacional de 12 a 17 años con condiciones priorizadas. La medida se desarrollará en el marco del Plan Estratégico de Vacunación que el Gobierno nacional lleva adelante en todo el territorio.

Según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Santa Fe le corresponderán 70.280 dosis. En tanto, a Buenos Aires le asignaron 347.760 dosis; a la Ciudad de Buenos Aires, 60.480; a Catamarca, 8.400; a Chaco, 23.520; a Chubut, 12.180; a Córdoba, 74.760; a Corrientes, 21.840; a Entre Ríos, 27.300; a Formosa, 11.760; a Jujuy, 15.120; a La Pampa, 7.140; a La Rioja, 8.400; a Mendoza, 39.480; a Misiones, 25.200; a Neuquén, 13.440; a Río Negro, 15.120; a Salta, 28.560; a San Juan, 15.540; a San Luis, 10.080; a Santa Cruz, 7.140; a Santiago del Estero, 20.160; a Tierra del Fuego, 3.640 y a Tucumán, 33.740.

En tanto, el Consejo Federal de Salud (COFESA) se reunió ayer en en la ciudad de Buenos Aires para evaluar el avance del operativo de vacunación con especial foco en el próximo desafío: la inoculación de personas de 12 a 17 años. La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, que participó del encuentro, explicó "la próxima semana seguramente ya podríamos empezar (la inoculación contra el Covid-19) en este grupo", al tiempo que aclaró que este miércoles vuelve a abrirse el turnero virtual para quienes pertenecen a esta franja etaria puedan anotarse, siempre que puedan certificar la existencia de comorbilidades.

En tanto, funcionarios de la cartera sanitaria santafesina mantendrán -también este miércoles-, un encuentro virtual con las sociedades científicas para poder definir con precisión este listado de "situaciones priorizadas".

Según resolvió el COFESA, la vacunación correspondiente a la franja etaria de 12 a 17 años incluye las siguientes condiciones priorizadas:

-Diabetes tipo 1 o 2.

-Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

-Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar, cardiopatías congénitas.

-Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

-Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

-Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

-Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

-Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

-Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

-Personas con tuberculosis activa.

-Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

-Síndrome de Down.

-Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

-Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

-Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

-Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

-Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

-Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.



RAFAELA

"Los turnos se siguen asignando rápidamente, con la llegada de vacunas. Además, seguimos completando esquemas. Esto nos motiva a poner más cada día y seguir trabajando al ciento por ciento en este operativo"; contó Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano del municipio. "La colocación de la vacuna es la forma de cuidarnos, de cuidar a quienes queremos y a quienes nos quieren. Es tirar todos para el mismo lado y ser solidarios y responsables"; agregó. A pesar de ello, remarcó que "los cuidados como el uso de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social y la ventilación de ambientes, tienen que ser claves en nuestro día a día. Una sola, no sirve. Deben cumplirse todas las medidas juntas".



¿CÓMO REGISTRARSE?

La forma de inscribirse para recibir la dosis de la vacuna contra el Covid-19 es mediante el sitio web de la provincia de Santa Fe o ingresando directamente al link: https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio. En el mismo, además de datos personales, se solicita DNI y número de trámite del mismo, el cual es una cifra de 11 dígitos que se encuentra en el frente, centrado en la parte inferior.

Finalizado el proceso de inscripción, recibirán un correo electrónico y un mensaje de texto confirmando el trámite completo. Una vez registrado en el listado provincial, llegará un nuevo correo electrónico y mensaje de texto cuando haya sido asignado el turno para recibir la vacuna.



