Expectativas por la vacunación a menores

Si bien el debate y las diferentes opiniones sobre la vacunación para niñas, niños y adolescentes, está hoy en primer plano, lo cierto es que la Organización Mundial de Salud (OMS) insta a no inmunizar masivamente a menores de edad hasta lograr acceso equitativo a las vacunas, aunque sugiere aplicar vacunas a los adolescentes con factores de riesgo.

Al ser consultado por este tema, el pediatra Gilberto Molinari (MP 8866), indicó: “Hasta el momento en el país no hay vacunas aprobadas para menores de 18 años, recién ahora, ANMAT se apronta a sacar la autorización. Hasta que no haya una autorización de nuestro entre regulador que es la ANMAT, no va a haber vacunas para ese grupo etario; lo que sí ya sabemos, es que probablemente la vacuna Moderna, donada por el gobierno de EE.UU, se va a utilizar para los grupos de riesgo, es decir con comorbilidades”.

“La Sociedad Argentina de Pediatría ya emitió un comunicado, diciendo que se debe priorizar a ese grupo de 17 a 12 años con comorbilidades, después que se cubra todo ese grupo se va a extender la inmunización al resto de los adolescentes”, agregó.

Cabe señalar, que los factores de riesgo incluyen enfermedades cardíacas, neurológicas, renales, respiratorias, obesidad, algunos tipos de discapacidad y otras condiciones de vulnerabilidad que aún resta especificar.

Molinari, manifestó además que “desde la SAP, se insta a completar el esquema de vacunación en todos esos grupos que tienen una sola dosis y priorizar grupos de riesgo”. Acerca de las garantías que brindan las vacunas para los jóvenes de 12 a 17 años, el pediatra explicó que “en la medida en que ANMAT las autorice, nos brinda la tranquilidad de un ente regulador, siendo una entidad que como la FDA es en EE.UU, que administra la habilitación o no de este tipo de medicamentos, drogas y vacunas. Por eso insisto, una vez que ANMAT las autorice, esto se da en un marco de emergencia y nosotros aconsejamos vacunar a esos chicos”.