Oportunidad de empleo y cuidado de ambiente Locales 28 de julio de 2021 Redacción Por El Municipio entregó certificados a los participantes del taller de Jardinería Inicial que forma parte de las 10 capacitaciones organizadas en el marco del programa Empleo Verde. La actividad se desarrolló en la Plaza de la Bandera donde se ubica Rafaela en Acción.

FOTO PRENSA MUNICIPAL PLAZA DE LA BANDERA. Fue el escenario en el que se entregaron los diplomas.

La secretaria de Ambiente y Movilidad, Paz Caruso y el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia entregaron ayer certificados a las personas que participaron del taller “Jardinería Inicial” en el marco del programa de Empleo Verde que organiza la Municipalidad de Rafaela. La actividad se desarrolló en el marco de Rafaela en Acción que se ubica en la Plaza de la Bandera, específicamente en el sector donde está el Punto Verde Móvil.

Paz Caruso contó que el curso “forma parte de las 10 capacitaciones que presentamos hace un tiempo junto al intendente Luis Castellano para generar mano de obra local y al mismo tiempo, cuidar el ambiente”. “Siempre decimos que es fundamental escuchar las necesidades e intereses de los vecinos y así surgieron los talleres de colectores solares y estufa social SARA que ya ejecutamos. Este es el tercero que llevamos adelante y tuvo interés de un gran número de personas, ya sea para los que realizan el mantenimiento de parque y jardines, o de profesionales como arquitectos que suman la mirada del paisajismo”, agregó la funcionaria.

Por otro lado, comentó que “las personas que participaron mostraron una gran satisfacción acerca del nivel del curso y la idea es organizar otro de un segundo nivel más avanzado”.



EMPLEO DE CALIDAD

A su turno, Ruggia, explicó que “uno de los objetivos que buscamos con estos cursos que venimos llevando a cabo desde hace años es poder generar empleo de calidad y formado, teniendo en cuenta la conciencia por el cuidado del medioambiente y la utilización de energías renovables”. “Acá hacemos hincapié en una política de Estado que tenemos en la ciudad de Rafaela en materia sustentable. En este sentido, estamos llevando a cabo 10 cursos de formación que van a tener unos 400 participantes con la capacidad de generar empleo de calidad” añadió.



TEORÍA Y PRÁCTICA

Santiago Paserini es uno de los participantes del curso y relató que “adquirimos muchos conocimientos sobre poda, siembra, cultivos, árboles. Fue un curso muy completo con una parte teórica y otra práctica. Me gusta mucho y está muy buena la iniciativa porque es una muy buena salida laboral”.

María de los Ángeles Bernacchia fue otra de las personas que recibió su certificado y dijo: “Soy arquitecta y decidí participar del taller porque si bien tengo una especialización en paisajismo y decoración de interiores, me interesaba la idea de abocarme más en el terreno de acá, conocernos e integrarnos con todos los que nos gusta el tema”.

“El curso también nos permitió aprender de forma directa y personal cuestiones que no se dan a conocer hoy en día en el rubro, especialmente la parte práctica. Lo bueno del taller es que pudimos ver desde el comienzo hasta el final de una plantación o cultivo y se pudieron abarcar de forma global muchos temas que en cuestiones de teoría llevarían más tiempo”, finalizó.

Redacción Redacción de Diario La Opinión de Rafaela

Seguinos en Facebook y Twitter