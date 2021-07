Consejos para el correcto uso de la calefacción

Ante el anuncio de jornadas con bajas temperaturas en nuestra región, la División Protección Civil de la Municipalidad de Rafaela brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta para garantizar la seguridad y la salud de los bienes y las personas tanto en el hogar como en ámbitos laborales:

- Hacer revisar por un técnico matriculado los aparatos domésticos que usan combustible para calefaccionar.

- Los aparatos domésticos elegidos deben eliminar los gases de la combustión hacia afuera del hogar.

- Los aparatos de calefacción tienen que funcionar con el combustible adecuado y en un ambiente ventilado.

- No utilizar el horno de la cocina para calentar el ambiente de una casa.

- No encender carbón dentro de un hogar.

- No irse a dormir dejando encendido un calentador a gas o kerosene si no tiene salida de gases al exterior de la casa.

- No poner en marcha el vehículo dentro del garaje.

- No producir ni fabricar de manera casera elementos de calefacción, ni con electricidad ni con combustibles líquidos o gaseosos.

Asimismo, el Municipio remarcó la importancia de prestar atención a los síntomas por envenenamiento con monóxido de carbono, entre los que se encuentran dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, dolor en el pecho y confusión. Ante estos síntomas comunicarse con el médico de cabecera o concurrir al centro de salud más cercano.