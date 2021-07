Cinco claves sobre la Hepatitis

Cada 30 segundos fallece una persona por síntomas relacionados con las hepatitis virales, incluso durante la actual crisis causada por el COVID-19. Y más de 300 millones de personas en el mundo la padecen, según datos de la OMS. Desde la entidad instan a una “necesidad urgente de actuar para eliminar esta enfermedad como amenaza para la salud pública de aquí a 2030”. La Dra. Alejandra Mabel Camino*, Magister en Biología Molecular, Diabetóloga de DIM Centros de Salud, explica cada tipo y sus características, para concientizar y educar acerca de la naturaleza de esta afección, sus consecuencias y medidas de alarma y cuidado.



1) ¿QUÉ ES LA HEPATITIS?

La hepatitis es un término que define un estado inflamatorio del hígado. Esto se produce como respuesta a un mecanismo de daño de las células hepáticas y sus tejidos circundantes. Él o los agentes productores de daño hepático que conllevan a una inflamación pueden ser tóxicos (alcohol, fármacos, solventes, etc.), infecciones virales, infecciones por otros agentes y enfermedades inmunológicas.



2) TIPOS

Hay cinco tipos de hepatitis y se identifican con las letras A, B, C, D y E; todas provocan enfermedad hepática, pero tienen diferencias significativas.

Hepatitis A (VHA) - Es una de las dos que se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados (aunque también puede propagarse por ciertas prácticas sexuales). Este tipo de virus suele provocar una infección leve, con una recuperación completa al cabo de unas semanas. La mayoría de las personas infectadas pueden sufrir una amplia gama de síntomas (entre dos y siete semanas después de haberse infectado): fiebre, pérdida de apetito, calambres en el estómago, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos); orina oscura y fatiga. Este tipo de hepatitis cuenta con una vacuna que tiene una eficacia de casi el 100%.

Hepatitis B (VHB) – Se transmite cuando la sangre, la saliva, el semen u otros líquidos corporales de una persona infectada, incluso en cantidades microscópicas, entra en el cuerpo de una persona no infectada. Este tipo de virus puede provocar cirrosis y cáncer de hígado, aunque si se detecta a tiempo, se puede tratar y evitar que la enfermedad progrese. Desde el año 1992 la vacuna está incluida en el calendario de vacunación (niños y embarazadas) y ello ha permitido disminuir la tasa de contagios.

Hepatitis C (VHC) - Este virus comparte con el B, los mecanismos de contagio y las formas clínicas aguda y crónica. No disponemos de vacuna para este virus y es habitual que permanezca en nuestro cuerpo dado que suele escapar y burlar a nuestro sistema inmune. A diferencia del tipo B, los tratamientos actuales de la hepatitis C logran un éxito de erradicación del virus que permite tasas de curación entre un 90 a 100% con tratamientos más cortos y con menos efectos adversos. Como resultado, las consecuencias de su curso crónico (cirrosis, cáncer hepático y trasplante) disminuyen considerablemente.

Asimismo, desde la Organización Internacional No Gubernamental World Hepatitis Alliance, explicaron en qué consisten los tipos D y E de la Hepatitis:

Hepatitis D (VHD) - Esta enfermedad afecta sólo a personas infectadas por la hepatitis B, ya que necesita del virus B para sobrevivir. La simultaneidad de ambos virus hace que pueda aparecer una afección más grave. Se transmite sobre todo por vía sanguínea, a través de jeringas usadas por personas infectadas o por compartir objetos de higiene personal. Este tipo de hepatitis puede hacer empeorar una infección por hepatitis B y hacer más graves los síntomas.

Hepatitis E (VHE) - Se transmite, igual que la hepatitis A, a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Pero su diferencia radica en que no cuenta con una vacuna. Su prevención pasa por extremar las medidas higiénicas y evitar el consumo de bebidas y alimentos contaminados. Tampoco causa enfermedad crónica.



3) ¿CÓMO SE ORIGINA?

“Distintos virus pueden afectar el hígado, conformando enfermedades agudas y enfermedades crónicas. En el caso que lleven a una enfermedad aguda, si el daño es extenso, pueden afectar severamente la funcionalidad hepática y ponernos en riesgo de vida. El hígado cumple diversas funciones vitales, como detoxificación y síntesis de proteínas fundamentales, entre otras. Los virus también pueden dar lugar a procesos inflamatorios crónicos, que derivan en daño y reparación permanentes, mientras el agente viral no logre ser erradicado de nuestro organismo. Esta circunstancia acarrea desarrollo de cicatrización progresiva denominada fibrosis hepática, con diversos grados progresivos, hasta llegar a la cirrosis” aseguró la especialista.



4) ESTADO AGUDO: CÁNCER DE HÍGADO Y UN POSIBLE TRASPLANTE

Adicionalmente, todo este cuadro - además de la disfunción orgánica progresiva - incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer hepático. Un concepto muy importante respecto de la fibrosis hepática, aún en la etapa de cirrosis compensada, es notar que puede ser una situación reversible. Es decir, se puede retroceder a estadios menos avanzados con recuperación de su funcionalidad; siempre y cuando se logre eliminar el virus con los fármacos antivirales y la acción de nuestro propio sistema inmune. De hecho, tanto en su curso agudo fulminante como en su curso crónico, las hepatitis virales pueden derivar en la necesidad de un trasplante hepático.



5) PREVENCIÓN

"Desde DIM Centros de Salud proponemos a cada paciente realizar un chequeo anual para poder detectar ésta y otras posibles afecciones, siempre con un acompañamiento idóneo, amable y de máxima calidad médica. Nuestro equipo de medicina preventiva, chequeo anual, infectólogos, hepatólogos y el mejor equipamiento para realizar todo tipo de estudios, siempre están atentos para hacer el mayor esfuerzo para la detección temprana, prevención, vacunación y estudio de la función y condición hepática. Este es el mejor consejo para colaborar en prevenir y controlar estas enfermedades", finaliza la Dra. Alejandra Camino.



*Dra. Alejandra Mabel Camino

Magíster en Biología Molecular, Diabetóloga de DIM Centros de Salud

MP: 333832 / MN: 78034



