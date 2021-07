"Hay que sacar más puntos que en la primera rueda" Deportes 28 de julio de 2021 Redacción Por Walter Otta, al margen de la autocrítica por la derrota de Atlético ante San Martín, mencionó la necesidad de mejorar la sumatoria para clasificar.

FOTO M. LIOTTA PASO ATRAS./ El entrenador enfatizó sobre la superioridad rival y el bajo nivel de individualidades de su equipo.

Después de la derrota ante San Martín de San Juan uno de los puntos que merecieron destacarse en la conferencia de prensa fue la autocrítica del rendimiento de la Crema realizada por Walter Otta, y reconocer que el rival le ganó sin atenuantes.

"En Jujuy (cuando se perdió con Gimnasia) habíamos dicho que el equipo había jugado muy mal, pero esa vez el adversario prácticamente no nos había generado situaciones. Hoy (por el sábado) fue todo lo contrario, con un equipo que nos superó de principio a fin, que no nos dejó encontrar nunca nuestro juego", afirmó sobre la superioridad de San Martín de San Juan.

Como uno de los déficits centrales que marcaron el meridiano del juego y el partido, mencionó que "no tuvimos las contras de Esquivel y Bieler, que nos venían permitiendo tener llegadas claras, en general desde el partido con Barracas estábamos en un nivel alto dentro de lo futbolístico. Pero San Martín nos manejó siempre la pelota. Siempre llegamos tarde".

De cara a la continuidad ya inmersos todos los participantes en la segunda mitad del torneo, Otta recalcó que "hay que sacar más puntos que en la primera rueda. Con 24 nos alcanzó para terminar cuartos, ahora hay que lograr más. Si ganamos en Campana ya tenemos más que en la primera rueda y eso nos va a servir para lograr el objetivo. Pero para eso tenemos que corregir errores, ser autocríticos y darnos cuenta que fácil no va a ser".



ELOGIO A BRAVO

A la par que no quedó conforme con varios, el entrenador se mostró reconfortado por el debutante Agustín Bravo, que de última saltó a la cancha por el suspendido Fernando Piñero. "Bajamos el rendimiento individual, Esquivel no tuvo su mejor tarde, lo mismo Molina, Luna, Portillo. Salvo Soloa y Agustín Bravo, que es lo único positivo que rescatamos fue el partido de él, pienso que el Club puede tener un central para jugar muchos años".



SOBRE PARISI

Con la incorporación de Lautaro Parisi, el DT tiene una nueva variante para utilizar. "Pensamos en sumarlo en ataque, luego veremos en qué lugar, ubicarlo donde viene jugando en Brown de Madryn que lo venía haciendo muy bien". Y de cara a la chance de sumar algo más, acotó que "si puede venir algún jugador que no sea muy caro en una posición que necesitamos competencia, lo traeremos, sino asi estamos bien".

