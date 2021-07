Mensaje de Fernanda Russo por los ataques en las redes Deportes 28 de julio de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO DEPORTES ARGENTINA PEDIDO./ "Tengamos un poco más de cuidado con lo que escribimos".

La tiradora riojana Fernanda Russo, que en la noche del lunes culminó su participación en Tokio 2020, envió un mensaje para todos los argentinos a través del canal público de deportes: "Tengamos un poco más de cuidado con lo que escribimos"."Los quería llamar a la reflexión un minuto como argentinos. Así como hemos recibido muchos mensajes de amor que agradezco, también hemos recibido mensajes de odio y muchos ataques injustificados en las redes", expresó la deportista de 21 años.

"Tengamos un poco más de cuidado con las cosas que escribimos en la pantalla. Primero que nada, somos humanos", agregó Russo en el video de DeporTV. Fernanda Russo, medalla de plata en los Panamericanos 2015 de Canadá; olímpica en los Juegos de Río 2016 y ganadora de la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019, compitió en los Juegos de Tokio 2020 en dos pruebas: rifle de aire a 10 metros individual (se ubicó en el puesto 40°) y en carabina de aire comprimido de 10 metros en equipos mixtos junto a Alexis Eberhardt -oriundo de San Carlos Centro- (fueron 27º).



QUEDA EL PEQUE

El porteño Diego Schwartzman, 13° del ránking mundial, repitió en la madrugada del martes una sólida presentación para superar al checo Tomas Machac (145°) en dos sets y avanzar a los octavos de final del tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, instancia en la que la rosarina Nadia Podoroska (30°) no pudo sortear el duro cruce con la española Paula Badosa (29°).

El "Peque" se impuso con parciales de 6-4 y 7-5 bajo un intenso calor en el parque Ariake, de la capital nipona, luego de un par de horas de demora por lluvias. En la próxima instancia, la mejor raqueta albiceleste de la actualidad espera por el ruso Karen Khachanov, que durante la madrugada argentina doblegó al australiano James Duckworth, también en dos sets.

En tanto, casi al mismo momento del cierre del partido de Schwartzman, iniciaba su encuentro Podoroska, que venía de superar consecutivamente a la kazaja Yulia Putintseva y a la rusa Ekaterina Aleksandrova (34°). Pero no pudo con la española Paula Badosa, que había derrotado a la polaca Iga Swiatek, y se impuso con parciales de 6-2 y 6-3.



OTROS RESULTADOS

MTB: La chubutense Sofía Gómez Villafañe cumplió su objetivo de terminar la carrera en el ciclismo de montaña, al finalizar en el puesto 23 en los Juegos Olímpicos, donde la Argentina no tenía representación desde Atenas 2004.

Judo: Emmanuel Lucenti perdió por ippon en cuestión de segundos ante el búlgaro Ivaylo Ivanovy y quedó eliminado en primera ronda de la categoría hasta 81 kilos.

Beach volley: Ana Gallay y Fernanda Pereyra cayeron ante las canadienses Heather Bansley y Brandie Wilkerson en su segunda presentación. Igual que la dupla masculina conformada por Julián Azaad y Nicolás Capogrosso, ante los neerlandeses Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen.

Hockey masculino: Los Leones cayeron duramente frente a Australia por 5 a 2. El miércoles a las 21:30 (hora argentina) chocarán con India.

Voley femenino: Las Panteras sufrieron su segunda derrota en dos partidos. Por la segunda fecha del Grupo B, perdieron con parciales de 25-19, 25-15 y 25-13 ante Rusia.

Al cierre de nuestra edición, ya en el miércoles japonés, Los Pumas 7s afrontaban la semifinal ante Fiji, tras lograr el día anterior un emotivo triunfo ante Sudáfrica por 19 a 14, jugando casi todo el partido con un hombre menos por expulsión de Gastón Revol (recibió 3 partidos de suspensión).

