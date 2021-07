El entonado Lanús recibe a River

Lanús recibirá hoy a River en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional, en el que ambos equipos intentarán ratificar lo mostrado en sus últimos compromisos. El encuentro se llevará a cabo desde las 21:00 en el estadio "Néstor Díaz Pérez", con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de TNT Sports.

El "Granate" llega envalentonado, con puntaje perfecto en el torneo tras vencer en la primera jornada a Atlético Tucumán por 4 a 2 y a Colón, en Santa Fe, por 4 a 1 en la segunda, por lo que arriba al choque frente al elenco de Marcelo Gallardo ubicado en la cima de la tabla. River, por su parte, viene de aplastar por 4 a 0 a Unión y de clasificarse a los Cuartos de final de la Copa Libertadores al derrotar a Argentinos Juniors.



LOS DEMAS PARTIDOS

Este miércoles se jugarán otros cinco encuentros por esta tercera fecha, con el siguiente programa: a las 14.15 Unión vs. Banfield, Fernando Espinoza (TNT Sports); y Godoy Cruz vs. Atlético Tucumán, Néstor Pitana (Fox Sports Premium); a las 16.30 Sarmiento vs. Platense, Silvio Trucco (Fox Sports Premium); y Vélez vs. Defensa y Justicia, Leandro Rey Hilfer (TNT Sports); a las 18.45 Independiente vs. Patronato, Yael Falcón Pérez (Fox Sports Premium).