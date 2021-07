La Liga confirmó que se reanudará el 22 de agosto

Tras el levantamiento de las restricciones para las competencias deportivas, dispuesto el viernes pasado por el gobierno provincial, las distintas Ligas empezaron a diagramar el regreso de sus torneos. En ese contexto, el Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol resolvió anoche que en Primera A lo hará el 22 de agosto y en Primera B el 29.

De acuerdo a lo informado en sus redes sociales luego del encuentro virtual de los delegados y la Mesa Directiva, se hizo un informe de la cantidad de fechas que quedan por disputar en cada uno de los torneos (solamente se habían jugado 5 cuando se suspendió 18 de abril). También referencia que de acuerdo a la cantidad de partidos que quedan por jugarse, no se llegaría a concluir los torneos a fin de año, trayendo el inconveniente de los pases que finalizan al 31/12/21.

Por tal motivo la Mesa Directiva enviará un proyecto a los clubes para modificar el torneo Clausura de las dos categorías (Primera A y Primera B - Divisiones Superiores), el cual volverá a ser tratado el próximo martes para aprobarse o no. Ante esto, la Mesa Directiva propuso comenzar el torneo de Primera A el domingo 22/08, e inferiores el sábado 21/08. Y para la Primera B comenzar el domingo 29/08, inferiores el 28/08.

Puesto el tema a consideración y después de escuchar a los delegados, se determinó comenzar la Primera A el domingo 22/08, e inferiores sábado 21/08. Los partidos pendientes se deberán jugar antes de la Fecha N° 10 del Apertura.

La Primera B comenzará el torneo el domingo 29/08, inferiores sábado 28/08. Los partidos pendientes de primera división se jugarían el domingo 22/08. Los partidos pendientes de inferiores se reprogramarán la próxima semana.

Recordemos que aún no está autorizada la vuelta del público a las canchas, aunque esto podría modificarse a partir del 6 de agosto.

En otro orden, ingresó una nota de Defensores de Frontera solicitando incorporarse en el torneo de Fútbol Femenino. Se dio traslado al Departamento respectivo.