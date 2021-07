Hoy nacía la cuentista argentina Silvina Ocampo

El 28 de julio de 1903, nació en Buenos Aires la escritora, cuentista y poeta argentina, Silvina Ocampo, hermana de la también escritora y fundadora de la revista "Sur", Victoria Ocampo, y esposa del gran narrador argentino Adolfo Bioy Casares.

Sin dudas, Silvina pasó a la historia de la literatura argentina del siglo XX por la crueldad desconcertante que supo imprimir en algunos protagonistas de sus cuentos.

Nacida en el seno de una familia aristócrata arraigada en los círculos culturales argentinos, su primera vocación artística la orientó hacia las artes plásticas, pero, tras recibir lecciones de pintura de Giorgio de Chirico, abandonó los pinceles y se adentró en el mundo de las letras.

Su irrupción en el panorama literario argentino vino de la mano del libro de cuentos "Viaje olvidado" (1937), que al cabo de los años acabaría siendo objeto del desprecio de la propia escritora. Tras este estreno en la narrativa, volvió a las librerías con su primer libro de versos, titulado "Enumeración de la patria" (1942), en el que se sumaba a la tendencia de recuperar los modelos clásicos de la antigua poesía castellana. Lo mismo hizo en su siguiente poemario, "Espacios métricos" (1945), al que siguieron, dentro del campo de la lírica, otras publicaciones como las tituladas "Poemas de amor desesperado" (1949), "Los nombres" (1953) y "Pequeña antología" (1954).

En 1962, Silvina publicó otro poemario, "Lo amargo por lo dulce", que enseguida quedó considerado como uno de sus mejores logros en el género de la lírica. Finalmente, en 1972 publicó su última entrega poética, titulada "Amarillo celeste".

No obstante, la cima literaria la alcanzó con sus incursiones en el género de la narrativa de ficción, al que contribuyó también con valiosas aproximaciones en forma de ensayos y antologías.

De la mano de su esposo y de Jorge Luis Borges, Ocampo preparó una "Antología de la literatura fantástica" (1940), la cual se convirtió en una de las piezas emblemáticas de la mencionada corriente. Además, aquel mismo año los tres autores presentaron una "Antología poética argentina". Posteriormente, volvió a colaborar con Bioy Casares, pero ahora en una obra de creación, la novela policíaca titulada "Los que aman odian" (1946).

A partir de entonces, se enfrascó en la escritura de numerosos relatos, que fueron viendo la luz en sucesivas recopilaciones. Estos cuentos están poblados de seres fantásticos que aparecen enfocados desde la ironía y el humor negro de que hace gala su autora, o bien deformados por la extraña percepción de unos narradores incompetentes, incapaces de establecer cualquier pauta ética que les permita separar el bien del mal.

Por medio de este recurso en la composición estructural de sus relatos, Silvina Ocampo consigue dejar plasmada una corrosiva crítica de las convenciones sociales de su tiempo.

En torno a ella se han fraguado mitos que envuelven no solo su obra, sino también su vida privada, como la particular relación que tenía con su marido; su cambiante y chismosa amistad con Jorge Luis Borges; sus presuntos romances con mujeres, como la poeta Alejandra Pizarnik; y sus ambiguos conflictos con Victoria Ocampo, su hermana mayor.

La ganadora de un premio Konex en 1984 y el de Honor de la SADE de 1992 falleció el 14 de diciembre de 1993 a sus 90 años.

En 2014, la periodista y escritora Mariana Enriquez ("Nuestra parte de noche") publicó "La hermana menor", un libro en el cual "a través de una enorme cantidad de fuentes bibliográficas y testimonios de amigos, críticos, parientes y albaceas de Silvina Ocampo, cuestiona los mitos, descorre el velo sobre los secretos y mira con una intensidad única la vida de quien vivió con el afán de permanecer oculta. El resultado es el retrato emocionante de una mujer entrañable y oscura, inteligente y suavemente perversa, dueña de una imaginación desaforada, a quien hoy se considera una de las mejores cuentistas del Río de la Plata", recita la sinopsis del escrito.