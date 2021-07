Periodistas argentinos le piden al Reino Unido el fin del colonialismo en el mundo

El Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el sociólogo Daniel Filmus, sostuvo ayer que la “Causa Malvinas” está en la Constitución Nacional “pero especialmente en el corazón de todos los argentinos”. Agregó que se trata de “una de las causas más justas de la historia de la Argentina”.

“Es tan importante defender nuestra soberanía, como evitar también que se lleven los recursos naturales, lo que es de los 45 millones de argentinos” en la zona del mar argentino, dijo Filmus.

La conferencia de prensa se realizó tras el acto de egreso de los 16 periodistas que completaron el Primer Curso sobre la Cuestión Malvinas, organizado por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).

En el comienzo del encuentro, brindó palabras de bienvenida a los asistentes el periodista Fernando Ramírez, titular de APeRA, quien destacó la importancia de los conocimientos técnicos e históricos que permiten un análisis más profundo del tema del conflicto del Atlántico Sur.

En el encuentro, los periodistas argentinos requirieron al Reino Unido que se siente a negociar con Argentina la disputa de soberanía por las Malvinas y, además, ponga fin al colonialismo en el mundo.

Durante la rueda de prensa Filmus criticó duramente los ejercicios militares británicos en la zona de Malvinas. En tal sentido afirmó que la Argentina ha reiterado sus críticas a los ejercicios militares británicos en Malvinas y subrayó el “despropósito” que significa el mayor número de soldados de ese país en las islas.

“Sabemos que hay una poderosa base que está explorando para llevarse nuestros hidrocarburos. Hay una base militar, justamente estos días el parlamento británico ante un informe pedido expresamente sobre cuántos oficiales hay, esa base tiene 900 oficiales. Es un despropósito”, cuestionó.

Dijo además que “la causa Malvinas tiene más de 188 años. Si no fuera porque cada generación se la transmite a la siguiente, esta causa que tiene que ver con la recuperación de un territorio usurpado por el Reino Unido, hubiera desaparecido”, señaló.

Filmus expresó su reconocimiento a APeRA por la labor que esta entidad periodística viene desarrollando desde su fundación: “defiende una de las causas más justas que tiene nuestro pueblo, y también constituye un reconocimiento a quienes lucharon y cayeron allí y a aquellos que siguen cotidianamente esa pelea por el ejercicio de la soberanía”.

Aclaró el funcionario que resulta “tan importante la defensa y el ejercicio de la soberanía, como evitar que se lleven lo que es de 45 millones de argentinos. Mientras estamos hablando, sabemos que hay barcos que con licencias ilegales e ilegítimas están llevándose nuestra pesca”. Y agregó: “Sabemos que hay una poderosa base que está explorando para llevarse nuestros hidrocarburos. Hay una base militar, justamente estos días el Parlamento británico ante un informe pedido expresamente sobre cuántos oficiales hay, esa base tiene 900 oficiales. Es un despropósito. Y como saben la semana pasada la Argentina ha vuelto a protestar una vez más por los ejercicios militares (en la zona de Malvinas) que no tienen ningún sentido”, lamentó Filmus.

Asimismo, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, dio detalles del “aparato colonialista” británico que “paga a periodistas de todo el continente”, para que la información se oriente a favor de los intereses del Reino Unido, especialmente en la causa del Atlántico Sur. Dijo en tal sentido que cuando se conocieron las redes de información de inteligencia de todo el mundo, se descubrieron informaciones que vinculan al Reino Unido con referentes de medios de comunicación en función de encausar la información que favorezca los intereses de ese país.

En otro momento de la conferencia de prensa el Daniel Filmus, criticó duramente los anuncios del primer ministro inglés Boris Johnson según el cual ese país elevará el techo máximo de su arsenal de ojivas nucleares de 180 a 260, y mantendrá una "presencia militar permanente" en las islas Malvinas.

Filmus reiteró que son numerosas las protestas formales de la Argentina ante los organismos internacionales. “Llama la atención de la postura de Johnson, en un momento en que la Humanidad está pensando en otra cosa. Habla de aumentar el gasto militar en plena pandemia, cuando estamos preocupados en salvar vidas”, agregó el titular de la secretaría Malvinas.

Filmus reiteró también que la Argentina plantea con fuerza la idea de escuchar a las Naciones Unidas y a los organismos internacionales” respecto de la causa Malvinas.

Por otra parte, Filmus dijo que el pacto Fornadori Duncan, del gobierno de Macri de 2016, “es lesivo de los intereses argentinos”. “Para nosotros el pacto Fornadori Duncan es un “comunicado conjunto” es lesivo de los intereses de la soberanía nacional, y los temas planteados allí a nosotros no nos comprometen absolutamente en nada. “A tal punto que la primera medida que tomamos cuando asumimos acá fue suspender la comisión de Pesca Conjunta, que sólo favorecía a la explotación de los recursos por parte de los británicos.

“Posteriormente hicimos denuncias sobre el tema hidrocarburos, el tema más grave que plantea ese comunicado conjunto, que tiene palabras textuales de la primera ministra Theresa May cuando asumió Mauricio Macri. Salió en la tapa de todos los diarios que Theresa May le pedía un conjunto de aspectos al gobierno de Macri.

“Vergonzosamente uno de los temas era terminar con las trabas al desarrollo económico de las islas, pensando en derogar las leyes que habíamos aprobado, incluso me había tocado como senador y presidente de la Comisión de RRII, la nueva Ley de Hidrocarburos, que transforma en delito penal la exploración y explotación de hidrocarburos en el mar argentino sin la aprobación de nuestro gobierno.

“Pensaba tirar abajo esas leyes. No pudo tirar abajo esas leyes por dos razones: ni siquiera pudo llevar ese comunicado conjunto al Congreso porque hubiese sido votado unánimemente en contra, no encontramos a nadie que lo defendiera aún en el gobierno de Macri. A tal punto que la presidenta de la Comisión, en ese momento de Diputados, que nos llamó a nosotros a repudiar el comunicado era Lilita Carrió. Hizo renunciar al vicecanciller Fornadori la oposición del Congreso, pobre, pagó el pato de algo que en realidad era un pacto para que (Susana) Malcorra sea la secretaria General de la ONU.

“Uno de los intereses era cambiar ese comunicado conjunto por el voto británico. Pero no sólo no votaron a Argentina, sino que vetaron a Argentina, vetada uno de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad y de esa forma no llegó.

“El comunicado no tiene ningún elemento que a la Argentina la comprometa de ninguna manera y no hemos seguido adelante en ninguno de sus aspectos. Salvo, lo que es una vergüenza que esté puesto ahí al lado de lo económico, el tema de la identificación de los soldados, en lo que seguimos avanzando en forma conjunta”.

Al final de la conferencia de prensa Filmus propuso a las autoridades de APeRA la realización de un curso sobre Malvinas que abarque a los periodistas del Mercosur, a lo cual el titular de la entidad periodística, Fernando Ramírez, señaló que hay un requerimiento en tal sentido de periodistas de toda la región, por lo cual se seguirá profundizando esta temática.