Rossi negó que el Presidente le pidiera bajar su candidatura en la interna de Santa Fe

El ministro de Defensa y precandidato a senador nacional por Santa Fe en la interna del Frente de Todos, Agustín Rossi, desmintió hoy que el presidente Alberto Fernández le pidiera bajar su postulación, pero admitió que le solicitó que hiciera "los esfuerzos necesarios" por lograr una lista de unidad.

"Nadie me pidió que me baje, el Presidente lo que sí me pidió fue que haga todos los esfuerzos necesarios para construir una lista de unidad y lo hice, me parecía que yo era una buena alternativa para encabezar la lista de senadores porque lo decían las encuestas", afirmó el funcionario nacional.

Seguidamente, manifestó: "El dirigente que más medía en Santa Fe era yo, entonces parecía razonable que con la historia política que tengo con la Provincia y siendo ministro de la Nación poder encabezar la lista de senadores nacionales, pero el gobernador (Omar Perotti) dijo que no".

En ese sentido, cuestionó que Perotti se haya anotado en la competencia legislativa como suplente y sostuvo que se trata de una "candidatura testimonial" y que no deja de poner en riesgo la institucional a Santa Fe.

Rossi se expresó de este modo en diálogo con el programa "Caballero de Día", que conduce Roberto Caballero por La990, donde expresó que "es natural que haya PASO" en alusión a la imposibilidad de alcanzar una lista de unidad con Perotti, y aseguró que "no hay que dramatizar un escenario de esas características".

"La presencia del gobernador como candidato a senador suplente a mi criterio implica un riesgo institucional no debido, por decirlo de alguna manera, es porque todo el mundo sabe que es una candidatura testimonial", resaltó.

Explicó, además, que las razones por las cuales "no se llegó a una unidad en Santa Fe son múltiples", por "miradas distintas", pero sostuvo que el principal fue la decisión del gobernador santafesino de "provincializar la campaña y esconder de alguna manera las políticas nacionales" en ese distrito.

Al respecto, manifestó que el gobernador con esa actitud "asume un error", y expresó: "Si el gobernador tiene que ponerse de segundo de su candidato a senador titular, es porque a su candidato a senador titular no le tiene confianza electoral".

A su entender, "es un error discutir las políticas provinciales", porque "no hay que sólo hablar de la gestión provincial, porque se eligen senadores y diputados nacionales para representar a Santa Fe". (NA)